У бывшего капитана сборной Англии по футболу Фердинанда умер нерождённый ребёнок

Кейт Фердинанд, жена бывшего капитана команды "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Рио Фердинанда, сообщила в социальных сетях о внутриутробной смерти ребёнка.

"На 12-недельном сканировании у нашего ребёнка не было сердцебиения, и мне пришлось сделать операцию. Мы уже строили планы в связи с будущим пополнением в семье, но сейчас просто убиты горем. Благодарна всем за поддержку", — написала Фердинанд.

Рио и Кейт женаты с 2019 года. В декабре 2020 года у них родился сын Кри. Также у 43-летнего спортсмена есть трое детей от первого брака с Ребеккой Эллисон, скончавшейся в 2015 году из-за рака молочной железы.