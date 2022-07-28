НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 12:40

У бывшего капитана сборной Англии по футболу Фердинанда умер нерождённый ребёнок

Кейт Фердинанд, жена бывшего капитана команды "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Рио Фердинанда, сообщила в социальных сетях о внутриутробной смерти ребёнка.

"На 12-недельном сканировании у нашего ребёнка не было сердцебиения, и мне пришлось сделать операцию. Мы уже строили планы в связи с будущим пополнением в семье, но сейчас просто убиты горем. Благодарна всем за поддержку", — написала Фердинанд.

Экс-футболист МЮ начал боксёрскую карьеру и был затроллен одноклубником

Экс-футболист МЮ начал боксёрскую карьеру и был затроллен одноклубником

Рио и Кейт женаты с 2019 года. В декабре 2020 года у них родился сын Кри. Также у 43-летнего спортсмена есть трое детей от первого брака с Ребеккой Эллисон, скончавшейся в 2015 году из-за рака молочной железы.

В апреле 2015 года Рио Фердинанд объявил о завершении спортивной карьеры. В составе команды "Манчестер Юнайтед" он стал шестикратным чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира среди клубов. В составе национальной сборной защитник играл на трёх чемпионатах мира.

Обложка ©

Shutterstock

Роман Фейгин
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров