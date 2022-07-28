"Синички" на Москве-реке и "Водоходы" на Неве В ближайшее время над водной гладью Москвы-реки начнут "порхать" "Синички". 28 июля, 15:29 Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Так называются речные электротрамвайчики, более двух десятков которых столица заказала у питерской компании "Эмпериум", а оператором транспортного сервиса которых станет АО "ВодоходЪ. Пассажирский порт" (часть компании ООО "ВодоходЪ"). Первые электросуда должны отправиться в рейс уже в этом году. Конструкция предусматривает широкое использование алюминия в надстройке судна для максимального снижения веса. Из алюминиевых сплавов "Эмпериум" также делает другие свои суда — электрокатамараны "ЭкоходЪ" вместимостью 130 человек, первый серийный образец которого спустили на воду в июле 2022 года. Эксплуатировать их планируется в Красноярске и Санкт-Петербурге.

В создании и производстве малых и средних электрических судов Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Пока это новинка, но по мере развития технологий, увеличения ёмкости аккумуляторных батарей, скорости и запаса автономного хода сфера применения таких судов будет расти и завоёвывать всё новые транспортные ниши: от грузоперевозок до большого пассажирского флота. Ведь расходы на их обслуживание на порядок меньше, чем у традиционных судов.

Идеи старые — технологии новые

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То, что в электросудостроении используется алюминий, неудивительно. Новое всегда тянется к новому. Сплавы на основе алюминия всё шире применяются и в производстве других кораблей. Среди них высокоскоростные суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" на 45 человек, "Метеор 120Р" на 116 человек, "Метеор-2020" и другие.

В основе этих и других разработок лежат гениальные идеи советских судостроителей 1950–1960-х годов, в частности подводные крылья. Такие суда и сейчас являются настоящим ноу-хау российских корабелов. Благодаря применению современных материалов и технологий новые российские суда на подводных крыльях (СПК) отличаются высочайшим уровнем комфорта, топливной эффективностью и лёгкостью навигации. Применение алюминия даёт им важнейшие преимущества.

К примеру, при проектировании инновационного катамарана с подводными крыльями проекта HSC150B (КБ "Си Тех") было заложено широкое применение алюминиевого сплава 1581, разработанного Институтом лёгких материалов и технологий (ИЛМиТ), входящего в Алюминиевую ассоциацию РФ. Этот материал, содержащий скандий в качестве легирующего элемента (который, к слову сказать, до недавних пор использовался только в производстве аэрокосмической техники), позволил снизить вес алюминиевой надстройки судна более чем на 7%. Применение сварных крупногабаритных облегчённых панелей (СКО-панелей), изготовленных методом сварки трением с перемешиванием, сократило время сборки и снизило трудозатраты при производстве катамаранов. Облегчённый вес судна и меньшая скорость для выхода на глиссирование существенно уменьшают удельный расход топлива и, соответственно, выбросы в окружающую среду. Уже в 2023 году такие катамараны начнут курсировать по озеру Байкал.

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Построенное по модульному принципу судно "Соталия" с алюминиевой надстройкой представляет собой технологическую платформу для последующего использования в любом качестве: как речного трамвайчика, как экскурсионного и транспортного судна или как плавучего медицинского пункта.

В России за последнее время спущено на воду два крупных круизных пассажирских лайнера с алюминиевой надстройкой. Это "Мустай Карим", осуществляющий навигацию по Москве-реке, Неве, Дону и Волге, а также "Пётр Великий", готовящийся начать свою круизную карьеру в низовьях Волги и акватории Каспийского моря.

Дороги жизни

Мы привыкли сетовать на нехватку автомобильных дорог, из-за чего обширные регионы, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, связаны со страной только дорогой авиацией. Но ведь если поглядеть на карту, то станет очевидно: реки, плотной сетью покрывающие всю страну, — это наши естественные транспортные артерии. Не хватает только самих судов.

Все описанные выше корабли эффективны, технологичны, очень красивы и часто дороги. Ведь выпускаются они пока небольшими сериями, а то и штучно. Региональных заказов недостаточно для их запуска большими партиями, что позволило бы резко снизить цену и сделать их доступными для самого широкого применения. Так, красавец "Метеор 120Р", начавший свою навигацию в Ханты-Мансийске и презентованный на недавнем Петербургском экономическом форуме, согласно открытым источникам, в первой поставке стоит около 600 миллионов рублей!

Его иногда называют самолётом на подводных крыльях. И это вызывает ассоциацию с настоящим отечественным самолётом — Ту 204/214.

Проще и дешевле нашим компаниям казалось купить или взять в лизинг западные самолёты. И только благодаря государственному нажиму и нынешним санкционным обстоятельствам Ту 204/214 сегодня превратился в опору и надежду российской авиации.

Судостроители России сейчас в таком же положении. Есть производственный потенциал, есть гениальные разработки и проекты, есть уникальная по протяжённости речная транспортная сеть, созданы и работают кооперационные цепочки, позволяющие полностью локализовать судостроение в России. Но, чтобы придать отрасли новое дыхание и вывести её на новый уровень, нужна политическая воля и соответствующие государственные решения.

Авторы Алексей Краузе