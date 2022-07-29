Комментатор Михаил Моссаковский возвращается на "Матч ТВ"

Спортивный комментатор Михаил Моссаковский с 1 августа вернётся к работе на "Матч ТВ". Об этом в своём телеграм-канале сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

"Мощное пополнение в нашем комментаторском цехе — Миша вновь приступит к работе на "Матче" с 1 августа. Рады, что Михаил вернулся на канал после небольшого перерыва, это отличное усиление", — написал Тащин.