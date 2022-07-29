Комментатор Михаил Моссаковский возвращается на "Матч ТВ"
Спортивный комментатор Михаил Моссаковский с 1 августа вернётся к работе на "Матч ТВ". Об этом в своём телеграм-канале сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
"Мощное пополнение в нашем комментаторском цехе — Миша вновь приступит к работе на "Матче" с 1 августа. Рады, что Михаил вернулся на канал после небольшого перерыва, это отличное усиление", — написал Тащин.
Моссаковский работал на "Матч ТВ" с момента основания канала в 2015 году. В июле 2021-го он занял пост креативного директора кипрского футбольного клуба "Пафос".
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / mossakovskiy