Футболист "Пари НН" Майга заявил о желании сыграть за сборную России
Полузащитник клуба "Пари Нижний Новгород" Мамаду Майга не отказался бы от выступления за сборную России. Об этом он рассказал в беседе с "РИА Новости".
В ноябре 2021 года уроженец Мали принял гражданство РФ. В июне он перешёл из московского "Велеса" в "Пари НН".
"Российский паспорт получил очень быстро. Сейчас закон поменяли — если у тебя есть дети, то ты сразу можешь получить гражданство. Сыграть за сборную России? Почему бы и нет. Но родители всегда хотели, чтобы я играл за Мали. Так что жду предложений, посмотрим, что будет", — сказал Майга.
В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в следующем сезоне выступить в таких еврокубках, как Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина не сможет сыграть в Лиге наций. Женская команда России пропустит чемпионат Европы 2022 года и не сыграет в квалификации ЧМ-2023.
ФК "Пари НН"