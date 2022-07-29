Футболист "Пари НН" Майга заявил о желании сыграть за сборную России

Полузащитник клуба "Пари Нижний Новгород" Мамаду Майга не отказался бы от выступления за сборную России. Об этом он рассказал в беседе с "РИА Новости".

В ноябре 2021 года уроженец Мали принял гражданство РФ. В июне он перешёл из московского "Велеса" в "Пари НН".

"Российский паспорт получил очень быстро. Сейчас закон поменяли — если у тебя есть дети, то ты сразу можешь получить гражданство. Сыграть за сборную России? Почему бы и нет. Но родители всегда хотели, чтобы я играл за Мали. Так что жду предложений, посмотрим, что будет", — сказал Майга.