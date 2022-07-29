"Стараюсь не форсировать": Шарапова рассказала о состоянии после рождения сына
Шарапова: Моё тело никогда не чувствовало себя таким слабым
Победительница пяти турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова рассказала в своих соцсетях, что никогда не чувствовала себя такой слабой, как после родов.
Первенец спортсменки появился на свет 1 июля. Мальчика назвали Теодором.
"Моё тело никогда не чувствовало себя таким слабым, как после родов. С тех пор прошло уже четыре недели, две недели назад я снова начала двигаться. Пока мне всё даётся с большим трудом, но я стараюсь не форсировать события", — написала Шарапова.
Напомним, в апреле стало известно, что Мария Шарапова и её возлюбленный, британский бизнесмен Александр Гилкс, ждут ребёнка. Шараповой сейчас 35 лет, она впервые стала мамой.
Теннисистка завершила карьеру в феврале 2020 года. Она дважды побеждала на "Ролан Гаррос" и по разу на Australian Open, Уимблдоне и US Open. В 18 лет Мария стала первой россиянкой, возглавившей рейтинг WTA.
Thomas Niedermueller / Getty Images