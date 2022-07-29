"Матч ТВ" в следующем сезоне не покажет чемпионат Англии по футболу из-за санкций

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин заявил, что в новом сезоне телеканал не покажет матчи чемпионата Англии по футболу из-за санкций Великобритании. Об этом сообщают "Ведомости".

Летом 2021 года "Матч ТВ" купил права на Английскую премьер-лигу. Действие шестилетнего контракта начинается со следующего сезона.

"Из-за санкционного законодательства Великобритании "Матч ТВ" не покажет чемпионат сезона 2022/23, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы. Просто на год позже", — сказал Тащин.