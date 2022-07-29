Оглушительная сенсация: Потапова за 51 минуту разгромила вторую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова разгромила эстонку Анетт Контавейт в четвертьфинале турнира в Праге со счётом 6:1, 6:1. Соревнования Livesport Prague Open с призовым фондом 251,7 тысячи долларов проходят на хардовом покрытии.

Встреча Потаповой и Контавейт продолжалась всего 51 минуту. За это время наша спортсменка исполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести, не отдав второй ракетке мира ни одной своей подачи.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча между Магдой Линетт из Польши и китаянкой Ван Цян. Полуфинальный матч запланирован на субботу, 30 июля.