Завершивший футбольную карьеру Андрей Ещенко подписал контракт с командой Второй лиги

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко перешёл в ногинское "Знамя". Об этом сообщается на странице команды Второй лиги во "ВКонтакте".

Условия контракта 38-летнего футболиста с подмосковным клубом не уточняются.

В январе 2022 года после завершения карьеры Ещенко вошёл в тренерский штаб Паоло Ваноли в московском "Спартаке". В июне он покинул клуб после ухода итальянского специалиста. В июле Андрея назначили заместителем технического директора академии красно-белых.