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29 июля, 11:49

Завершивший футбольную карьеру Андрей Ещенко подписал контракт с командой Второй лиги

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко перешёл в ногинское "Знамя". Об этом сообщается на странице команды Второй лиги во "ВКонтакте".

Условия контракта 38-летнего футболиста с подмосковным клубом не уточняются.

Экс-защитник сборной России Андрей Ещенко покидает "Спартак"

Экс-защитник сборной России Андрей Ещенко покидает "Спартак"

В январе 2022 года после завершения карьеры Ещенко вошёл в тренерский штаб Паоло Ваноли в московском "Спартаке". В июне он покинул клуб после ухода итальянского специалиста. В июле Андрея назначили заместителем технического директора академии красно-белых.

Добавим, что в составе "Спартака" Ещенко завоевал золото, серебро и бронзу чемпионата России и стал обладателем Суперкубка страны. Также он выступал за подмосковные "Химки", нижегородскую "Волгу", столичный "Локомотив", махачкалинский "Анжи", краснодарскую "Кубань", киевское и московское "Динамо", "Днепр" и киевский "Арсенал". За сборную России защитник сыграл 14 матчей.

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ФК "Знамя"

Роман Фейгин

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