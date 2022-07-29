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29 июля, 12:13

Скончалась олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Елизавета Кислова

Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Елизавета Кислова скончалась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Причины смерти 93-летней спортсменки не уточняются. Прощание с Кисловой состоится в субботу, 30 июля.

"Елизавета Григорьевна прожила долгую жизнь. Она была представителем того поколения гребцов, которые начинали историю развития нашего вида спорта в стране и прославляли его во всём мире. Мы будем помнить её как основоположника гребли на байдарках и каноэ и как талантливого спортсмена и педагога",  говорится в заявлении пресс-службы федерации.

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На Олимпиаде 1956 года в австралийском Мельбурне Кислова завоевала золото в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. В 1957 и 1959 годах она побеждала на чемпионатах Европы, в 1958-м выиграла первенство мира.

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Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

Роман Фейгин
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