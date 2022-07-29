Скончалась олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Елизавета Кислова
Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Елизавета Кислова скончалась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
Причины смерти 93-летней спортсменки не уточняются. Прощание с Кисловой состоится в субботу, 30 июля.
"Елизавета Григорьевна прожила долгую жизнь. Она была представителем того поколения гребцов, которые начинали историю развития нашего вида спорта в стране и прославляли его во всём мире. Мы будем помнить её как основоположника гребли на байдарках и каноэ и как талантливого спортсмена и педагога", — говорится в заявлении пресс-службы федерации.
На Олимпиаде 1956 года в австралийском Мельбурне Кислова завоевала золото в гребле на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров. В 1957 и 1959 годах она побеждала на чемпионатах Европы, в 1958-м выиграла первенство мира.
Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ