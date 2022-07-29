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29 июля, 12:25

Тренер призёрки этапа Гран-при Константиновой заявила, что фигуристка завершила карьеру

Виктория Буцаева, тренер российской фигуристки Станиславы Константиновой, заявила, что 22-летняя спортсменка завершила карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

"Константинова больше не катается. Станислава сейчас проводит летние сборы, её приглашают, но в подробности я не вдавалась", — сказала Буцаева.

Призёрка этапа Гран-при фигуристка Константинова начинает тренерскую карьеру

Призёрка этапа Гран-при фигуристка Константинова начинает тренерскую карьеру

В минувшем сезоне фигуристка переболела коронавирусной инфекцией и не смогла отобраться на предолимпийский чемпионат России, который прошёл в декабре в Санкт-Петербурге. В апреле она заявила, что хочет попробовать себя в роли тренера.

В ноябре 2018 года Константинова заняла второе место на этапе Гран-при в Хельсинки. Она уступила только олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Также она является двукратной призёркой первенств России среди юниорок.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Роман Фейгин

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