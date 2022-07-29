Тренер призёрки этапа Гран-при Константиновой заявила, что фигуристка завершила карьеру

Виктория Буцаева, тренер российской фигуристки Станиславы Константиновой, заявила, что 22-летняя спортсменка завершила карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

"Константинова больше не катается. Станислава сейчас проводит летние сборы, её приглашают, но в подробности я не вдавалась", — сказала Буцаева.

В минувшем сезоне фигуристка переболела коронавирусной инфекцией и не смогла отобраться на предолимпийский чемпионат России, который прошёл в декабре в Санкт-Петербурге. В апреле она заявила, что хочет попробовать себя в роли тренера.