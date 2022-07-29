Тренер призёрки этапа Гран-при Константиновой заявила, что фигуристка завершила карьеру
Виктория Буцаева, тренер российской фигуристки Станиславы Константиновой, заявила, что 22-летняя спортсменка завершила карьеру. Об этом сообщает ТАСС.
"Константинова больше не катается. Станислава сейчас проводит летние сборы, её приглашают, но в подробности я не вдавалась", — сказала Буцаева.
В минувшем сезоне фигуристка переболела коронавирусной инфекцией и не смогла отобраться на предолимпийский чемпионат России, который прошёл в декабре в Санкт-Петербурге. В апреле она заявила, что хочет попробовать себя в роли тренера.
В ноябре 2018 года Константинова заняла второе место на этапе Гран-при в Хельсинки. Она уступила только олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Также она является двукратной призёркой первенств России среди юниорок.
ТАСС / Сергей Бобылев