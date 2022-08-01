Сейчас или никогда: Могут ли отменить полёт Анны Кикиной на Crew Dragon Пока россиянка тренируется в скафандре SpaceX, на высшем уровне обсуждают завершение работы отечественного сегмента станции. 31 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Космическая история Анны Кикиной

Тренировки в США для Анны ещё более удивительный опыт и ещё более неожиданный поворот судьбы, чем она могла себе представить. Начать, наверное, стоит с того, что десять лет назад или около того она даже и не мечтала о таком чуде, как полёт в космос. Девушка была радиоведущей и программным директором на радио "Сибирь Алтай", когда "Роскосмос" объявил о наборе космонавтов среди простых смертных.

И тут счастливо совпало абсолютно всё: огромное желание, высшее техническое образование (инженер-гидротехник), опыт работы по специальности и, конечно, отменное здоровье и физическая подготовка. Так Анна Кикина стала украшением Центра подготовки космонавтов, а последние несколько лет — единственной женщиной в отряде.

Члены основного экипажа МКС-67, космонавты "Роскосмоса": Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков; члены дублирующего экипажа МКС-67, космонавты "Роскосмоса": Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин (слева направо). Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Разумеется, все десять лет она досконально изучала прежде всего корабль "Союз" и российский сегмент Международной космической станции, хотя надо сказать, что в целом и космонавты, и астронавты постигают всё, что есть в наличии, потому что неизвестно, когда что понадобится. То, что она уже десять лет ждёт своего часа, абсолютно нормально. И ей даже очень крупно (сплюнем) везёт: многие профессиональные космонавты всю жизнь ждут и не дожидаются.

Но, когда в 2020 году в наличии появился новый пилотируемый космический корабль, колесо фортуны подарило Анне ещё более редкий шанс — стать символом возрождения уже сильно подзабытого явления в космонавтике, которое называется обменные полёты, или перекрёстные полёты, как угодно. Суть в том, чтобы не только астронавты летали на "Союзах", но и космонавты включались в состав иностранных экипажей. А, как известно, после завершения программы Space Shuttle в 2011 году такой взаимный обмен на добрый десяток лет стал невозможен.

Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина в экзоскелете во время испытаний антропоморфного робота Skybot F-850 в рамках научно-исследовательской работы "Созвездие-ЛМ" в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Фото © ТАСС / ЦПК / "Роскосмос"

И вот на сцену выходит Илон Маск и дарит мировой космонавтике Crew Dragon: корабль, конструкционно рассчитанный на экипажи вплоть до семи человек, но в реальных миссиях NASA оборудованный четырьмя креслами. Ну что ж, зато больше груза помещается.

Некоторые особенности Crew Dragon и скафандра SpaceX

Помимо сенсорной красоты на борту можно отметить такое принципиальное отличие от "Союзов", как другая система аварийного спасения.

У "Союзов" она тянущая: на верхушках российских ракет с космонавтами на борту можно заметить нечто, похожее на иглу или жало. Это и есть двигатели системы аварийного спасения. В случае чего при старте они включаются и утягивают корабль подальше от ракеты, с которой что-то не так. Сколько раз эта система спасала жизни, точно знают только сами космонавты. Упавшие на землю искорёженные фрагменты "жала" — гордость космических музейных экспозиций.

Cистема аварийного спасения космического корабля "Союз". Инфографика © "Роскосмос"

А у Crew Dragon система аварийного спасения толкающая: двигатели находятся позади корабля. Их восемь штук, они называются Super Draco и работают на гептиле. Помимо них есть ещё 16 маленьких двигателей Draco для ориентации в космосе, то есть для прицеливания во время стыковки, поддержания корабля в нужном положении и так далее. Само собой, у "Союзов" для этих целей двигатели тоже есть.

Интересно, что космонавты обязательно учатся вручную управлять кораблём на случай проблем с автоматикой. Crew Dragon заявлен как полностью автоматический, то есть он всё проделывает сам, без участия экипажа, но, как рассказали Лайфу эксперты в ракетно-космической отрасли, в принципе там ручное управление тоже возможно.

Официально Анна Кикина с марта 2022 года числится в основном экипаже "Союза МС-22", неофициально она этим летом отправилась в США: изучать устройство Crew Dragon, его самые последние усовершенствования и, конечно, осваиваться с новым скафандром.

У скафандров SpaceX есть, например, такая особенность: когда садишься в кресло, то подсоединяешь к себе специальный кабель, по которому идёт электричество. Также с помощью подсоединения работает система подачи воздуха. То есть, конечно, можно и автономно работать какое-то время, но, в принципе, скафандр сделан как продолжение корабля. Ещё интересны перчатки: их постарались сделать так, чтобы в них было удобно нажимать куда надо на всех этих сенсорных экранах, потому что снимать их нельзя.

Состоится ли полёт?

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Полёт Анны Кикиной на Crew Dragon должен состояться в сентябре 2022 года в рамках миссии Crew-5. Вместе с ней в экипаже астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.

Пока всё говорит в пользу того, что миссия состоится именно в этом составе. Во-первых, в июле 2022 года было, наконец, заключено официальное соглашение о перекрёстных полётах между "Роскосмосом" и NASA. А это соглашение предварительно проходило процедуру согласования в правительствах обеих держав. Во-вторых, уже официально объявлен состав экипажа Crew-5, опубликовано совместное фото с эмблемой миссии, на котором красуется наша соотечественница.

Экипаж миссии Crew-5. Фото © NASA

По данным "Роскосмоса", в рамках соглашения предусмотрены в общей сложности три полёта российских космонавтов на американских кораблях. Уже известно, что Андрей Федяев включён в состав экипажа Crew-6. Ещё один перекрёстный полёт должен состояться на корабле Boeing Starliner. Правда, об этом говорить пока рано, заявили в госкорпорации: "Старлайнер" ещё ни разу не слетал без замечаний.

Но есть два других известных обстоятельства, которые заставляют переживать за обменные полёты в космос. Первое — это события, которые начались весной 2022 года и, как следствие, предельный накал конфронтации на политическом уровне. Второе — то, что в последние годы всё чаще звучат заявления о скором прощании с Международной космической станцией. Сложно сказать, насколько они обусловлены политикой, а насколько техникой: всё-таки станции уже много лет. Но то, что именно сейчас окончательно объявлено об уходе России с МКС после 2024 года, выглядит максимально грустно и тревожно.

Дело в том, что завершение работы российского сегмента автоматически означает завершение работы всей станции: поддержание её на нужной высоте и в нужном положении на орбите — задача, которая на сегодняшний день под силу только российским кораблям "Прогресс". В NASA сейчас продумывают вопрос организации этого процесса с помощью кораблей Cygnus либо Dragon, но с чисто технической точки зрения это пока выглядит весьма сомнительно: данные корабли попросту не рассчитаны на то, чтобы тратить топливо на такие цели.

Выходит, перекрёстные полёты возобновляются под занавес эпохи Международной космической станции. А что будет дальше — совершенно непонятно. Во всяком случае Россия намерена строить свою собственную национальную станцию.

Фото © Red Huber / Getty Images Ваши ставки: полетит ли Анна Кикина на Crew Dragon? 0 Да Нет

Авторы Адель Романенкова