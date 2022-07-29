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29 июля, 14:53

Алексеем Миранчуком интересуются три итальянских клуба

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук, выступающий за "Аталанту", входит в сферу интересов трёх других итальянских клубов — "Торино", "Вероны" и "Болоньи". Об этом сообщает в своём твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не исключает, что наш спортсмен покинет команду в ходе летнего трансферного окна. Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в десять миллионов евро.

"Аталанта" перестала платить "Локомотиву" за трансфер Алексея Миранчука

"Аталанта" перестала платить "Локомотиву" за трансфер Алексея Миранчука

Напомним, за "Аталанту" Алексей Миранчук выступает с 2020 года. Всего за это время он провёл 56 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.

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ФК "Аталанта"

Роман Фейгин

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