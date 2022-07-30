Пятикратного чемпиона России по бегу дисквалифицировали за употребление эритропоэтина
Российского бегуна Валентина Смирнова дисквалифицировали на четыре года за употребление эритропоэтина (ЭПО). Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Смирнов был отстранён от участия в соревнованиях летом 2019 года. Срок дисквалификации 36-летнего спортсмена рассчитан до 13 августа 2023-го.
Бегун является пятикратным чемпионом России на дистанции полтора километра. В 2013 году он победил на Универсиаде в Казани, а в 2015-м — на командном чемпионате Европы.
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ТАСС / Станислав Красильников