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30 июля, 08:41

Пятикратного чемпиона России по бегу дисквалифицировали за употребление эритропоэтина

Российского бегуна Валентина Смирнова дисквалифицировали на четыре года за употребление эритропоэтина (ЭПО). Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Смирнов был отстранён от участия в соревнованиях летом 2019 года. Срок дисквалификации 36-летнего спортсмена рассчитан до 13 августа 2023-го.

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Бегун является пятикратным чемпионом России на дистанции полтора километра. В 2013 году он победил на Универсиаде в Казани, а в 2015-м — на командном чемпионате Европы.

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ТАСС / Станислав Красильников

Роман Фейгин

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