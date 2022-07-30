Пятикратного чемпиона России по бегу дисквалифицировали за употребление эритропоэтина

Российского бегуна Валентина Смирнова дисквалифицировали на четыре года за употребление эритропоэтина (ЭПО). Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Смирнов был отстранён от участия в соревнованиях летом 2019 года. Срок дисквалификации 36-летнего спортсмена рассчитан до 13 августа 2023-го.