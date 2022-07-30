Новым капитаном "Арсенала" стал 23-летний футболист сборной Норвегии Эдегор

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор назначен новым капитаном лондонского "Арсенала". Об этом сообщается на сайте английского футбольного клуба.

23-летний скандинав, также являющийся капитаном сборной Норвегии, выступает за "канониров" всего полтора сезона. В январе 2021 года он перешёл из мадридского "Реала" на правах аренды. В августе "Арсенал" выкупил права на хавбека.

Всего Эдегор провёл за лондонский клуб 60 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал семь результативных передач. Он также выступал за голландские "Херенвен" и "Витесс" и испанский "Реал Сосьедад".