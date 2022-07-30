12-й титул Клоппа: "Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии
Гол Салаха принёс "Ливерпулю" победу над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии по футболу со счётом 3:1. Встреча состоялась на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере.
В первом тайме Трент Александер-Арнольд вывел мерсисайдцев вперёд. На 70-й минуте аргентинский новичок "Манчестер Сити" Хулиан Альварес восстановил равенство на табло. В концовке победу "Ливерпулю" принесли египтянин Мохамед Салах, реализовавший пенальти, и уругваец Дарвин Нуньес, отличившийся ударом головы с близкого расстояния.
Для немецкого специалиста Юргена Клоппа титул стал 12-м за карьеру. Пять трофеев он выиграл с дортмундской "Боруссией" и ещё семь — с "Ливерпулем".
Суперкубок Англии по футболу
"Ливерпуль" — "Манчестер Сити" — 3:1
Голы: Александер-Арнольд 21' (1:0), Альварес 70' (1:1), Салах, с пенальти 83' (2:1), Нуньес 90+4' (3:1)
ФК "Манчестер Сити"