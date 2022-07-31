В Приморье 35 детей отравились в лагере и попали в больницу

В Приморском крае 35 детей и один взрослый госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Они отправлены в больницы Владивостока и Артёма из детского лагеря "Юность".

"Госпитализировано 35 детей — в больницы Артёма и Владивостока, а также один взрослый — в инфекционную больницу Владивостока. Всем пациентам оказывается медицинская помощь", — сообщили ТАСС в пресс-служба Минздрава.

Уточняется, что лагерь находится в Артёме. Причина произошедшего устанавливается.