В Приморье 35 детей отравились в лагере и попали в больницу
В Приморском крае 35 детей и один взрослый госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Они отправлены в больницы Владивостока и Артёма из детского лагеря "Юность".
"Госпитализировано 35 детей — в больницы Артёма и Владивостока, а также один взрослый — в инфекционную больницу Владивостока. Всем пациентам оказывается медицинская помощь", — сообщили ТАСС в пресс-служба Минздрава.
Уточняется, что лагерь находится в Артёме. Причина произошедшего устанавливается.
Ранее Лайф сообщал, что девять человек, в том числе пять детей, были госпитализированы в связи с отравлением хлором в аквапарке "Золотой пляж" в Анапе. Общее число пострадавших — 14 человек. Оказалось, там из-за технического сбоя была превышена концентрация хлора.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков