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31 июля, 10:44

Александр Емельяненко пообещал сделать заявление о возможном завершении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пообещал сделать заявление и прокомментировать слухи о возможном завершении спортивной карьеры.

Александр Емельяненко пообещал прокомментировать слухи о завершении карьеры. Видео © Telegram / AE

"Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Тут появилась информация, что я завершаю карьеру. Завтра на своем ютуб-канале я всё расскажу об этом подробно", — заявил Емельяненко.

Отметим, что в сентябре Александр Емельяненко должен провести бой против Вячеслава Дацика, который пройдёт по правилам бокса.

Шамиль Гаджиев

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