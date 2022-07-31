Александр Емельяненко пообещал сделать заявление о возможном завершении карьеры
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пообещал сделать заявление и прокомментировать слухи о возможном завершении спортивной карьеры.
Александр Емельяненко пообещал прокомментировать слухи о завершении карьеры. Видео © Telegram / AE
"Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Тут появилась информация, что я завершаю карьеру. Завтра на своем ютуб-канале я всё расскажу об этом подробно", — заявил Емельяненко.
Отметим, что в сентябре Александр Емельяненко должен провести бой против Вячеслава Дацика, который пройдёт по правилам бокса.