"Ждёт, когда будут умолять": Экс-тренер "Зенита" заявил, что Дзюба "слишком много хочет"

"Дзюба ждёт, когда перед ним встанут на колени и начнут умолять подписать контракт. Слишком много о себе думает. В итоге останется без клуба на целый сезон. Никто больше одного миллиона евро не даст. Вероятно, он останется в "Рубине" и будет играть в низшем дивизионе", — заявил Петржела порталу Sport24 .

Ранее стало известно, что Артём Дзюба прибыл в расположение "Рубина", где будет поддерживать форму, пока не перейдёт в новый клуб. Напомним, форвард покинул "Зенит", за который выступал с 2015 года. Всего в составе петербуржцев он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Изначально игроком интересовались в клубе "Црвена звезда", однако позднее стало известно, что сербский клуб не будет приглашать Дзюбу. В СМИ сообщалось и об интересе к форварду команд из США, Китая, а также стамбульского "Фенербахче".