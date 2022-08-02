Роботы Яндекса избавят сотрудников складов от рутины Монотонную работу на складах в Яндекс Маркете и Яндекс Лавке будут выполнять два типа роботов, которые позволят сотрудникам заняться более интересными задачами. 2 августа, 08:14 Обложка © Yandex

Яндекс разработал два прототипа складских роботов. Задача одного из них — инвентаризировать товары, которые хранятся в логистическом комплексе Маркета, а другого — перемещать товары в дарксторах Лавки, раскладывать их по полкам и подносить сборщикам заказов. Оба робота помогут ускорить складские процессы и освободят людей от монотонных дел, чтобы они могли заняться более сложными и интересными задачами на складе.

Видео © Yandex

В самом большом логистическом комплексе Маркета, который находится на территории подмосковного Софьина, уже задействован робот-инвентаризатор. Он сканирует QR-коды на упаковках с крупногабаритными товарами — например, с бытовой техникой или сухим кормом для животных — и заносит данные в систему складского учёта. Такие товары хранятся на высоких стеллажах в несколько ярусов. Современные технологические характеристики позволяют машине достать сканером даже до товаров на самых верхних полках. Ведь у робота есть мачта высотой 12 м, он оснащён лидаром, ультразвуковыми сенсорами и камерами — всё это помогает ему ориентироваться в пространстве и передвигаться безопасно как для себя, так и для окружающих людей. А ещё у него футуристический дизайн.

Фото © Yandex

Второй робот-кладовщик Лавки сейчас находится на стадии прототипа. Он будет перемещать товары в пределах даркстора. Например, когда клиент сделает заказ в Лавке, робот сам возьмёт с полок нужное количество товаров и принесёт сотруднику склада, чтобы он собрал покупку. Яндекс создаёт робота Лавки компактным, манёвренным и устойчивым к низкой температуре, которая поддерживается на складах с продуктами.

Фото © Yandex

Робот способен действовать и в маленьких, и в больших помещениях, передвигается по маршрутам разной сложности. Например, может ездить по кругу и менять траекторию движения без поворота. В высокой подвижности заключается преимущество этого прототипа перед другими логистическими роботами, которые обычно рассчитаны на функционирование только в просторных помещениях и передвигаются по геометрически простым маршрутам.

Оба робота помогут Яндексу ускорить складские процессы и повысить их качество, а также позволят людям заняться более сложными и интересными задачами на складе. Например, робот Маркета сканирует QR-коды товаров на одной палете меньше чем за секунду, а у человека на это уходит в среднем до двух минут — и это без учёта времени, которое последний тратит на то, чтобы дойти до нужных товаров. Робот справляется гораздо быстрее, потому что, когда проезжает вдоль стеллажа, сканирует на нём сразу весь вертикальный ряд палет с продукцией.

Уникальность роботов в том, что команды Маркета и Лавки сами полностью спроектировали и собрали обоих роботов. Прототипы работают на собственном программном обеспечении Яндекса.

Фото © Yandex

Компания продолжит развивать прототипы. Например, сейчас робот Маркета обслуживает складскую площадь около 1 тыс. кв. м, в будущем эта цифра увеличится до 20 тыс. кв. м. А роботы-кладовщики Лавки возьмут на себя до 75% от всех задач, связанных с перемещением товаров в дарксторах — от приёмки до выдачи на сборку заказов. Будущее наступает себе на пятки, и тенденция более эффективного использования человеческого ресурса год от года будет только увеличиваться.

Авторы Альбина Александрова