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2 августа, 16:15

В Минспорта РФ не видят причин для смены гражданства российскими спортсменами

Министр спорта РФ Матыцин: Российские спортсмены не станут менять гражданство

Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен, что российские спортсмены не начнут массово менять гражданство. Он полагает, что непростой период будет временным и его можно использовать для развития отечественного спорта.

"Нет страха, что начнут менять гражданство, объективных причин для этого нет. Призовые не являются панацеей от всего, та система, которая у нас есть в российском спорте, даёт не только призовые, но и социальные гарантии, возможность обучения и прочее", — пояснил он.

Также министр добавил, что идёт работа над различными форматами спортивных состязаний со странами БРИКС и ШОС. По мнению Матыцина, в любом случае мировой спорт долго не сможет жить без российских атлетов.

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Ранее глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия продолжает оставаться надёжным партнёром мирового спорта и не собирается закрываться от него, а санкции со стороны МОК лишь оставляют атлетов без конкуренции.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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