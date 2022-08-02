В Минспорта РФ не видят причин для смены гражданства российскими спортсменами

Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен, что российские спортсмены не начнут массово менять гражданство. Он полагает, что непростой период будет временным и его можно использовать для развития отечественного спорта.

"Нет страха, что начнут менять гражданство, объективных причин для этого нет. Призовые не являются панацеей от всего, та система, которая у нас есть в российском спорте, даёт не только призовые, но и социальные гарантии, возможность обучения и прочее", — пояснил он.

Также министр добавил, что идёт работа над различными форматами спортивных состязаний со странами БРИКС и ШОС. По мнению Матыцина, в любом случае мировой спорт долго не сможет жить без российских атлетов.