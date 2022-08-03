Фёдор Емельяненко раскрыл, когда проведёт последний бой в своей карьере
Фёдор Емельяненко допустил, что его последний бой состоится в следующем году
Российский спортсмен, боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что планирует провести последний бой в карьере в следующем году.
"Мне ещё предстоит один бой, последний бой. Скорее всего, посмотрим. Он пройдёт в январе следующего года", — сказал чемпион на пресс-конференции.
Фёдор Емельяненко выступает в MMA с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.
В октябре 2021 года в Москве в главном поединке турнира Bellator 269 спортсмен нокаутировал в первом раунде бывшего бойца UFC американца Тимоти Джонсона. Всего на счету Емельяненко 40 побед и шесть поражений за карьеру, ещё один поединок был признан несостоявшимся.
ТАСС / Шарифулин Валерий