Фёдор Емельяненко раскрыл, когда проведёт последний бой в своей карьере

Российский спортсмен, боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что планирует провести последний бой в карьере в следующем году.

"Мне ещё предстоит один бой, последний бой. Скорее всего, посмотрим. Он пройдёт в январе следующего года", — сказал чемпион на пресс-конференции.

Фёдор Емельяненко выступает в MMA с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.