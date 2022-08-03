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3 августа, 17:09

Фёдор Емельяненко раскрыл, когда проведёт последний бой в своей карьере

Фёдор Емельяненко допустил, что его последний бой состоится в следующем году

Российский спортсмен, боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что планирует провести последний бой в карьере в следующем году.

"Мне ещё предстоит один бой, последний бой. Скорее всего, посмотрим. Он пройдёт в январе следующего года", — сказал чемпион на пресс-конференции.

Фёдор Емельяненко выступает в MMA с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

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В октябре 2021 года в Москве в главном поединке турнира Bellator 269 спортсмен нокаутировал в первом раунде бывшего бойца UFC американца Тимоти Джонсона. Всего на счету Емельяненко 40 побед и шесть поражений за карьеру, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Николь Вербер

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