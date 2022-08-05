«Есть сомнения, что реновация заработает» — детали скандального закона о комплексном развитии территорий Петербурга в интервью Лайфу Петербуржцы встревожены законодательными поправками о реновации, пока нет информации о механизмах и процедурах программы. Профильный юрист Сергей Руденко поднимает самые сложные вопросы переселения. 5 августа, 09:10 Пятиэтажный жилой дом в Московском районе Санкт-петербурга. Фото © ТАСС/Роман Пименов

Принятые в июне этого года поправки в законодательство Санкт-Петербурга о комплексном развитии территорий (КРТ) вызвали большой общественный резонанс, и надо сказать — во многом справедливый. Поправкам сразу начали приписывать самые разные смыслы и толкования. Их транслируют в чаты домов, жители которых уже объединились в стремлении отстоять своё жилище и во что бы то не стало противодействовать новому закону. Опасения петербуржцев понятны — вопросов пока больше, чем ответов. Чтобы разобраться, насколько они обоснованы, Life.ru обратился к независимой юридической фирме «Красников и партнеры», которая много лет оказывает гражданам профильные услуги в сфере недвижимости. На наши вопросы отвечает Сергей Руденко, генеральный директор фирмы.

Генеральный директор «Красников и партнеры» Сергей Руденко. Фото © Из личного архива

LIFE: Сергей, новая программа КРТ вызвала немало вопросов у петербуржцев из тех кварталов, которые в теории могут в неё попасть. Люди опасаются, что не смогут защитить своё жилище. Давайте разберемся, что такое КРТ и что такое реновация? В чём же заключается эта программа и есть ли какие-то риски для граждан?

С.Р.: То, что принято называть реновацией - это программа развития застроенных территорий, котораяреализуется в городе с 2008 года. Но раньше она касалась только расселения аварийных домов. Программа КРТ, то есть комплексного развития территорий, по своей сути обширнее - она распространяется на те дома, которые не признаны аварийными, но, что называется, устарели морально, и предполагает возведение и благоустройство на их месте новых современных кварталов за счёт средств привлечённых инвесторов. Программу планируют реализовать на тех территориях, которые сегодня заполнены 5-этажными типовыми панельными «хрущёвками» 1957-1970 годов постройки. То есть ни «сталинки», ни «брежневки» ни дома, построенные по другим проектам, в другие годы или из других материалов, например, из кирпича, в программу КРТ включены не будут.

LIFE: Московская реновация 2017 года, на которую ссылались петербургские чиновники, формировалась более 6 месяцев, в отличие от питерского закона, который приняли за считанные недели. Как жители могут быть уверены, что их дом не включат в программу КРТ без их ведома?

Снос расселенных домов в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС/Петр Ковалев

С.Р.: Давайте разбираться по порядку. Принятие поправок – это только первый шаг. В дальнейшем должен быть создан уполномоченный госорган, который разработает условную карту КРТ по кварталам. Такого органа сейчас нет, и к созданию плана КРТ ещё никто не приступал. Поэтому ждать начала программы и первых конкретных решений по домам можно не раньше, чем через полгода. Программа должна быть конкретизирована для каждого квартала отдельно. После этого информация о возможном включении дома будет доведена до его жителей - через информационные стенды в подъездах домов, СМИ, управляющие компании. Далее в каждом МКД, попавшем в программу КРТ, на общем собрании собственников пройдет голосование. В интересах города и инвестора сделать так, чтобы каждый дом узнал о включении в программу как можно раньше.

LIFE: Возможен ли такой сценарий, что окончательное решение будет принято в обход мнения жителей?

С.Р.: Нет. В отсутствие в доме ТСЖ или инициативной группы общее собрание собственников для голосования по проекту решения о включении или исключении МКД созывается и проводится районной администрацией. Это статья 46 Жилищного кодекса РФ. То есть собрание будет проведено в любом случае. Причем для того, чтобы включиться в программу, необходимо более 2/3 голосов, а для исключения из неё - достаточно 1/3. Для проведения собрания отводится довольно большой срок - 90 дней со дня опубликования проекта решения о КРТ по конкретному кварталу.

LIFE: Насколько нам известно, общее решение будут принимать по кварталам, а не по единичным домам. То есть если в квартале один из домов проголосует против, вся программа в нём заморозится?

Жилой дом в Московском районе Санкт-петербурга. Фото © ТАСС/Роман Пименов

С.Р.: Да, это так. Именно поэтому городские власти должны продумать такой механизм расселения и такие гарантии для собственников, чтобы включение в программу КРТ было для них выгодно. Пока такого механизма нет.

LIFE: Либо появится механизм фальсификации результатов общего собрания собственников - это нередкое явление.

С.Р.: Здесь я не берусь комментировать, есть правоохранительные органы. Да и собрание по Жилищному кодексу проходит открыто - голосование не тайное, с личным бюллетенем, который подписывается каждым собственником, поэтому проверить результаты голосования довольно просто. Тут главная проблема, на мой взгляд, не в фальсификациях, а в пассивности жителей МКД, хотя мне сложно представить ситуацию, в которой собственники останутся в стороне от вопроса, который настолько прямо затрагивает их жизнь. Это же не голосование за шлагбаум во дворе.

LIFE: Даже если большинство проголосует «за», останется меньшинство, чья жизнь также поменяется по сути против их воли. Что делать людям, которые проголосовали против включения, но их дом всё-таки большинством голосов попал в программу?

С.Р.: Набрать более 2/3 голосов собственников и нанимателей - не означает автоматическое выселение и снос. Можно сказать, что это промежуточный этап, потому что кроме общего инвестиционного договора по кварталу инвестор обязан заключить договоры с каждым собственником каждой квартиры. Именно этим договором и будет определяться, на каких условиях собственник передаёт свою квартиру инвестору. И пока все договоры не будут в итоге заключены, то есть проще говоря, пока инвестор не найдет общий язык с каждым из жителей, программа КРТ не вступит в практическую фазу реализации. Поэтому жители смогут отстаивать свои интересы до последнего, и инвестору придется искать компромисс. Главное, чтобы требования были разумны и обоснованы. В моей практике был случай, когда собственник потребовал от инвестора за свою квартиру 5 миллионов фунтов-стерлингов в золотых слитках – именно так и никак иначе, это цитата. Этого собственника нам в итоге пришлось выселять в судебном порядке. Но это, конечно, крайний и откровенно дикий случай, с остальными собственниками инвестору удалось договориться.

LIFE: Проголосовать «против» намного проще, чем решиться на включение. Люди хотят получить максимально доступную и достоверную информацию, но пока никакой конкретики. Что же они получат вместо старого жилья?

Недостроенный дом №15 на улице Лени Голикова в квартале Ульянка, входящий в программу реновации. Фото © ТАСС/Сергей Коньков

С.Р.: Вариантов два - либо денежная компенсация, либо новое жильё. Размер компенсации определяется, прежде всего, исходя из рыночной стоимости квартиры. Причём, это не должна быть средняя цена хрущёвки. По Жилищному кодексу это цена, за которую можно приобрести жильё аналогичной площади в аналогичном районе. Кроме рыночной стоимости квартиры в размер компенсации также включаются стоимость общего имущества в МКД, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен МКД, включая расходы на переезд и все другие убытки, которые собственник будет объективно вынужден понести. Но это Жилищный кодекс и там есть оговорка – все эти правила будут действовать, только если будут утверждены соответствующим региональным законом. Пока что таких условий в законодательстве Санкт-Петербурга не предусмотрено.

Если собственник согласился на новое жильё, то ему нужно знать - согласно принятым поправкам о КРТ и ст. 32.1 ЖК РФ в таком случае жильё должно быть не меньшее по площади и не меньшее по количеству комнат. И здесь можно с большой долей вероятности утверждать, что собственникам квартир будет предоставляться жильё с превышением метража, поскольку планировки, принятые в «хрущёвских» домах, в настоящее время не используются, в современных квартирах комнаты и, тем более, кухни, всегда значительно большей площади.

LIFE: Но, насколько нам известно, основное опасение людей связано даже не с метражом, а с районом проживания. Они привыкли к своему месту жительства, не все готовы переезжать. Куда будут переселять и как сохранить свой родной район?

Исторические дома, попавшие в проект программы реновации, в Москве. Фото © ТАСС/Артем Геодакян

С.Р.: Действительно, в законе закреплен только один критерий в этом случае - собственнику или нанимателю квартиры в доме, который включён в программу КРТ, предоставляется квартира в границах городах. Хотя существует ещё одна важная норма: согласно ст. 68 Градостроительного кодекса РФ в договор о КРТ, который будет заключён инвестором с городом, может быть включено условие о том, что квартира должна быть предоставлена в границах того же квартала, микрорайона или района, в котором находится дом, вошедший в программу КРТ, или в доме, который будет построен на месте снесённой «хрущёвки». Можно даже прописать возможность получения бесплатного съемного жилья на время строительства нового дома. Ключевая фраза здесь, опять же, «может быть предусмотрено», но давайте смотреть правде в глаза, если город не разработает в дополнение к принятым поправкам внятный механизм их реализации, который даст гражданам гарантии соблюдения их прав, а инвестор не обеспечит выполнение этих гарантий, никакой программы КРТ просто не будет.

Но наши граждане, к сожалению, больше склонны верить разным интернет-комментаторам и прочим мистификаторам, чем интересоваться первоисточником. В законе, который наделал столько шума, всего 4 странички. Плюс одна статья Жилищного кодекса – 32.1, где говорится про расселение. Но сколько людей нашли время прочитать эти 4 странички и эту статью? Подозреваю, что немного.

LIFE: Тогда расскажите, что же написано в законе. Например, в Петербурге немало социального жилья - что делать нанимателям квартир по договорам соцнайма? А если собственник - несовершеннолетний? Или если квартира в залоге у банка под ипотеку?

С.Р.: Наниматели квартир по договорам социального найма получат жильё, исходя из нормы 18 кв.м. общей площади на человека или 33 кв.м. для одиноко проживающих граждан, но в любом случае, не меньше, чем было.

Если собственники стоят на очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, им предоставляется жильё по той же норме, при этом разница в стоимости компенсируется за счёт субсидии из городского бюджета.

Что касается залога - его наличие не является препятствием, и право залога сохраняется для нового помещения, которое предоставляется собственнику взамен старого. Согласие банка в этом случае не требуется. То есть для собственника ничего не изменится, кредитный договор останется прежним, просто поменяется предмет залога.

В случае с несовершеннолетними получение вместо квартиры денежного возмещения законом не допускается. Должна быть обязательно предоставлена другая квартира взамен изымаемой. При этом на предоставление новой квартиры должны дать согласие органы опеки, а они дадут такое согласие, только если условия жизни несовершеннолетнего при переселении не ухудшатся, включая возможность посещать ту же самую школу, кружки и секции, которые ребёнок посещал до этого.

LIFE: Кстати, что делать с квартирами, где собственника фактически нет - не доступен, живет в другой стране, с ним нет связи. Либо если это «резиновая» квартира под прописки? Либо собственник один, а живет две семьи?

С.Р.: Если собственника нет – ищем до последнего и находим. У меня, по крайней мере, всегда находили. Иначе получается очень странная ситуация: если квартира сдаётся, жильцы должны знать контакты хозяина. Он должен оплачивать коммунальные услуги, вообще оставить о себе какую-то информацию, мало ли, авария, зальёт кого-нибудь, нужен будет доступ в квартиру, пожар, не дай бог. Я очень слабо представляю себе историю, когда кто-то бросил недвижимость в Петербурге и пропал навеки.

Количество проживающих и даже зарегистрированных для квартир в собственности значения не имеет, предоставляется в любом случае равноценное жильё. Если только собственник и члены семьи не стоят на учёте, как нуждающиеся, но об этом мы уже говорили.

А вот если это соцнайм, но в квартире прописано несколько десятков человек, тогда администрация района, как собственник, принимает меры для снятия с регистрационного учёта всех, кто зарегистрирован фиктивно, и предоставляет жильё только реальным жильцам. Кстати, истории с «резиновыми» квартирами уже тоже довольно большая редкость, за это давно предусмотрена ответственность.

LIFE: Хорошо, если собственники всё-таки выбрали вариант переселения в новую квартиру - каков порядок ее получения?

В доме №23 на улице Лени Голикова в квартале Ульянка, входящем в программу реновации. Фото © ТАСС/Сергей Коньков

С.Р.: В случае с петербургской программой КРТ не могу сказать – механизм тоже не определен, и задача города - прописать его максимально чётко. В Москве при реализации аналогичной программы такого алгоритма не было, и застройщик был вынужден показывать варианты нового жилья практически до бесконечности, люди могли несколько раз отказаться, чтобы в итоге получить то, что им наиболее по душе. Ещё раз повторюсь, пока в доме остаётся хоть один собственник, с которым инвестор не договорился, с этим домом ничего сделать нельзя. Есть даже термин такой – фактор последнего жильца.

На сайте «СПб Реновация» приводится прекрасный пример, когда семья, мать и три дочери, ведущие, так сказать, асоциальный образ жизни, требовали за свою квартиру рыночной стоимостью 3 миллиона от 15 до 20 миллионов рублей и постоянно меняли свои требования. Переговоры продолжались более 2 лет. Причём они включали не только обсуждение условий, но и экстравагантные звонки ночью директору «СПб Реновация» с требованием привезти бутылку водки. В результате проблему удалось решить только после вмешательства главы района. Эта ситуация особенно интересна тем, что все остальные жильцы дома были готовы к переезду, но инвестор не спешил с расселением, пока не решился вопрос с этой весёлой семейкой. Так что ситуации бывают разные, случается, что не только инвестор, но и сами собственники страдают из-за поведения таких вот неадекватных персонажей.

LIFE: То есть никаких гарантий нет, только поле для торга?

С.Р.: Пока что, действительно, задано только общее направление КРТ, дальше предстоит разработать механизмы и процедуры, как эта программа будет работать. И здесь надо четко понимать вот что: ни один вменяемый коллектив жилого дома не наберет 2/3 голосов без гарантий остаться в том же районе и увеличения метража нового жилища. И пока люди не получат этого, никакой программы не случится, потому что жители будут против, и ни один инвестор не рискнёт включаться в проект стоимостью сотни миллионов, зная, что ему будут оказывать активное сопротивление.

Вообще, положа руку на сердце, я больше 20 лет занимаюсь сопровождением инвестиционных проектов в недвижимости, и у меня есть очень большие сомнения, что проект КРТ в нашем городе вообще заработает. Хотя, конечно, я не инвестор, я только юрист.

Санкт-Петербург. Жилые дома в Московском районе. Фото © ТАСС/Роман Пименов Возможна ли реновация в Санкт-Петербурге? 0 Только если сносить хрущевки Только если инвесторы решат разориться Начнутся войны жителей и администрации

Авторы Мари Медведева