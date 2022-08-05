"Зенит" может подписать третьего футболиста из "Коринтианса" за лето

Пока российский клуб ещё не делал официального предложения, однако, по данным издания, контактировал с представителями футболиста. Ранее агент игрока Эдуардо Бу Дайе побывал в Европе по приглашению клубов и агентства City Group и общался с представителями дортмундской "Боруссии" и британского "Вулверхэмптона".