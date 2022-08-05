"Зенит" может подписать третьего футболиста из "Коринтианса" за лето
"Зенит" интересуется 18-летним защитником "Коринтианса"
Петербургский "Зенит" интересуется 18-летним защитником бразильского "Коринтианса" Робертом Ренаном. Об этом сообщает Yahoo Esportes.
Пока российский клуб ещё не делал официального предложения, однако, по данным издания, контактировал с представителями футболиста. Ранее агент игрока Эдуардо Бу Дайе побывал в Европе по приглашению клубов и агентства City Group и общался с представителями дортмундской "Боруссии" и британского "Вулверхэмптона".
Напомним, нынешним летом "Зенит" уже подписал двух игроков из "Коринтианса". На правах аренды до конца сезона перешли голкипер Иван Куаресма и полузащитник Густаво Мантуан.
Сайт ФК "Зенит"