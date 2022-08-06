Медведев вышел в финал теннисного турнира в Мексике
Российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом турнира в мексиканском Лос-Кабосе. В полуфинальной встрече он в двух сетах обыграл серба Миомира Кецмановича — 7:6 (7:0), 6:1. Матч продолжался один час 26 минут.
В решающем поединке первая ракетка мира встретится с победителем пары британца Кэмерона Норри и канадца Феликса Оже-Альяссима. Призовой фонд турнира превышает 820 тысяч долларов.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянка Анастасия Потапова проиграла в финале теннисного турнира в Праге. Победителем соревнований стала хозяйка корта Мари Боузкова.
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Twitter / Daniil Medvedev