Медведев вышел в финал теннисного турнира в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом турнира в мексиканском Лос-Кабосе. В полуфинальной встрече он в двух сетах обыграл серба Миомира Кецмановича — 7:6 (7:0), 6:1. Матч продолжался один час 26 минут.

В решающем поединке первая ракетка мира встретится с победителем пары британца Кэмерона Норри и канадца Феликса Оже-Альяссима. Призовой фонд турнира превышает 820 тысяч долларов.