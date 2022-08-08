Транспортная доступность: 66 районов Москвы получили новые станции метро и МЦК В городе реконструировали почти все развязки МКАД, ещё в 26 районах появится БКЛ. 8 августа, 16:37 Обложка © mos.ru

В 66 районах Москвы построены новые станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, выступая на форуме "Мой район" в Гостином Дворе. Кроме того, 26 районов столицы "прошьёт" Большая кольцевая линия (БКЛ), что сократит путь передвижения москвичей от полутора часов до пяти минут.

Благодаря программе благоустройства районы соединены новыми автомагистралями, станциями МЦК, Большой кольцевой линией метро. Когда будет завершено строительство БКЛ, она дополнительно охватит ещё 26 районов, разгрузив радиальные ветки метрополитена и сократив время проезда. Мэр объяснил, что задача добираться до соседнего района в метро не за час, а за несколько минут была одной из важных, поэтому и было решено увеличить станции БКЛ.

— Мы много говорим об общественном транспорте и доступности Москвы. Но без развития метрополитена невозможно это сделать. Когда мы задумались о том, чтобы 95% жили у метро, станций метро стало больше в два раза. Сначала это выглядело как фантазия, сейчас эта программа в большинстве реализована, — напомнил Собянин.

Важность преобразований — вклад в город, который послужит москвичам долгие годы. По словам мэра, понимания результата такой работы можно достичь, лишь когда все эти проекты завершаются и превращаются в единое целое. Важно смотреть на город глазами жителей столицы, которым необходимы социальная инфраструктура, окружающий ландшафт, чистота, наличие рабочих мест по соседству с домом.

Они видят районы и оценивают даже такие нюансы, как проложены дорожки в парке, как выстроена система оказания услуг, насколько качественны дворы, какая создана среда, каково жить по соседству с промышленными территориями и что там происходит. "Качественный современный мой район — это качественный современный город Москва, где мы с вами живём! Мы любим свой город! Город Москва — лучший город мира!" — сказал мэр.

Авторы Альбина Александрова