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7 августа, 23:01

"Кровь пролилась": Побоище на льду закончилось редким для хоккея штрафом

Хоккеисты подрались в ходе игры "Сахалинских акул" и "Авто" в Тольятти

Редкий для хоккея вид наказания был применён в ходе игры "Сахалинских акул" и "Авто" в Тольятти. Поводом стала драка на льду.

Капитан "Сахалинских акул" Глеб Бондаренко столкнулся с соперником, после чего на него налетел защитник "Авто" Ярослав Трофимов. Завязалась драка, в результате которой Бондаренко получил двойной дисциплинарный штраф — 50-минутное удаление. Он уже не вышел на лёд в той игре.

Как отметил комментатор, Трофимову от Бондаренко "здорово досталось", противник его "прилично так поколотил". Задействован был даже удар коленом. Лёд пришлось очищать — по словам комментатора, "кровь пролилась".

На старте третьего периода счёт был 4:0 в пользу "Авто". "Сахалинские акулы" сократили отставание до 2:4, но потерпели поражение.

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Ранее Лайф рассказывал о случае, когда российский хоккеист потерял сознание после того, как во время драки соперник ударил его об лёд.

Обложка ©

Кадр из видео YouTube / МХЛ

Андрей Григорьев
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