"Кровь пролилась": Побоище на льду закончилось редким для хоккея штрафом

Редкий для хоккея вид наказания был применён в ходе игры "Сахалинских акул" и "Авто" в Тольятти. Поводом стала драка на льду.

Капитан "Сахалинских акул" Глеб Бондаренко столкнулся с соперником, после чего на него налетел защитник "Авто" Ярослав Трофимов. Завязалась драка, в результате которой Бондаренко получил двойной дисциплинарный штраф — 50-минутное удаление. Он уже не вышел на лёд в той игре.

Как отметил комментатор, Трофимову от Бондаренко "здорово досталось", противник его "прилично так поколотил". Задействован был даже удар коленом. Лёд пришлось очищать — по словам комментатора, "кровь пролилась".

На старте третьего периода счёт был 4:0 в пользу "Авто". "Сахалинские акулы" сократили отставание до 2:4, но потерпели поражение.