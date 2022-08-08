От папы римского до пионеров: Петербургский SUP-фестиваль установил мировой рекорд по числу участников Самый большой фестиваль SUP-сёрфинга в Северной столице оправдал своё название и устроил шоу для петербуржцев. 8 августа, 17:33 Обложка © Пресс-служба "Газпром нефти"

Речной карнавал "Фонтанка SUP" установил мировой рекорд по числу участников и стал крупнейшим фестивалем SUP-сёрфинга за всю историю развития этого вида спорта. В минувшие выходные на массовый заплыв по рекам и каналам Петербурга вышло 6,5 тысячи сёрферов из 75 городов и восьми стран.

По правилам фестиваля каждый из участников спускался на воду в оригинальном костюме. Среди персонажей были замечены принцессы, русалочки, миньоны, семейка Симпсонов, пионеры, динозавры, викинги, мушкетёры, папа римский и Гарри Поттер. С мостов и набережных за костюмированным шоу наблюдали сотни петербуржцев. В числе рекордсменов — самая закалённая SUP-команда из далёкой Арктики. Её собрала "Газпром нефть" и поддержали спортсмены-моржи из Петербурга, Мурманска, Тюмени и Заполярья.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

В процессе заплыва участников и болельщиков подбадривали уличные музыканты Петербурга. Они устроили флешмоб на семи импровизированных сценах вдоль набережных и на мостах через реку Фонтанку и канал Грибоедова.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Карнавал проходил под девизом "В Питере — плыть!" (отсылка к знаменитой песне группы "Ленинград": "В Питере — пить!". — Прим. Лайфа). После завершения водной части состоялась церемония награждения участников гонки, а также дефиле претенденток на звание "Мисс SUP – 2022".

Организаторы отмечают, что заявки на участие поступили более чем из 100 городов России — от Владивостока до Калининграда, а также из десяти стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Поэтому мероприятие вполне заслуженно носит название международного, а теперь и самого большого SUP-фестиваля в мире.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Это уже седьмой международный фестиваль "Фонтанка SUP", ставший новой визитной карточкой Санкт-Петербурга. Протяжённость заплыва — почти 10 километров. Маршрут проходит под 30 мостами в историческом центре Петербурга. Это уникальная возможность для участников насладиться замечательными видами на Инженерный замок, Аничков мост, Никольский морской собор, Казанский собор, Спас на Крови и другие достопримечательности Северной столицы.

Авторы Альбина Александрова