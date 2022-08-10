Что за праздник Рождество святого Николая Чудотворца и чего категорически нельзя делать 11 августа

Что за праздник Рождество святого Николая?

Николая Чудотворца, которого также называют Николаем Угодником, верующие очень чтят. В церковном календаре есть несколько памятных дат, связанных с этим святым. Рождество Николая Чудотворца стало праздником много веков назад. По одним данным, это произошло вместе с Крещением Руси в конце десятого века, по другим — спустя 200–300 лет от этого события. Во времена Российской империи, в период правления Екатерины II, праздник отменили. О Рождестве Николая Угодника забыли вплоть до 21 века. В 2004 году православная церковь эту оплошность исправила.

Когда Рождество Николая Чудотворца в 2022?

Какого числа Рождество святителя Николая Чудотворца? Память Николая Угодника верующие особенно чтут в эти даты: 22 мая, 11 августа и 19 декабря. На 11 августа выпадает Рождество святителя Николая Чудотворца. На Востоке этому святому молятся сироты, заключённые и путешественники, поскольку он считается их покровителем. На Западе Николай Чудотворец — покровитель практически всех слоёв общества, но в особенности — несовершеннолетних.

Что нужно делать на Рождество Николая Чудотворца?

Что можно и нельзя делать в праздник святого Николая Чудотворца, задаются вопросами верующие. 11 августа православным необходимо быть на церковных богослужениях, а ещё — читать молитвы и, при необходимости, просить святого о покровительстве. В Рождество Николая Угодника нужно молится о помощи в делах, о крепком здоровье для близких и себя, об исцелении от недугов, если таковые имеются. Святой Николай известен как защитник и миротворец, его можно просить об урегулировании конфликтов. А ещё в этот день важно оказать помощь тем, кто попал в беду, находится в трудной ситуации, и по возможности не работать.

Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца?

Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Безусловно, существуют запреты, которые православные не должны игнорировать. В Рождество святителя Николая категорически запрещено давать в долг, отказывать в помощи обездоленным, употреблять алкоголь, проводить оккультные обряды, ссориться, сквернословить, сплетничать, обижать близких. Есть и народные приметы, связанные с 11 августа: в эту дату нельзя стирать, убирать, работать в огороде, а ещё шить. В противном случае рискуете навлечь неудачи.

Какие традиции и приметы есть на Рождество Николая Чудотворца?