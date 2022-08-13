Что можно, а что нельзя есть в Успенский пост, и как 14 августа отметить Медовый Спас

Медовый Спас: история праздника

Православные верующие 14 августа отметят Медовый Спас. Этот праздник имеет несколько названий: Первый Спас, Медовый праздник, Маковый Спас, Маковей, Спас на воде. На эту же дату приходится первый день Успенского поста. Крестьяне на Руси считали, что две недели этого поста были "отрезаны" Богом от весеннего Великого поста. День Медового Спаса совпадает с христианским праздником Изнесения Древ Креста Господня. Медовым Спас называется из-за того, что к середине августа соты в ульях обычно уже наполнены, и пасечники приступают к сбору. В русской традиции разрешалось есть освящённый мёд именно с этого дня. Медовый Спас — первый из трёх Спасов, отмечаемых в последний месяц лета. 19 августа православные отметят Яблочный Спас, а 29-го — Ореховый Спас.

Как отмечают Медовый Спас?

В день Медового Спаса издавна принято печь медовые пироги, коврижки, пряники, постные блины с мёдом, а ещё — варить медовуху: подойдут любые блюда, в состав которых входят мёд и мак. Шумные гуляния не приняты, поскольку пост — время единения с Богом. Кроме того, 14 августа запрещалось работать, в том числе и на огороде, — этот день наши предки старались провести тихо, в кругу близких.

Что надо святить на Медовый Спас?

На Медовый Спас верующие приносят в храм для освящения мёд нового сбора, мак и лекарственные травы — то, чем плодоносен август. На Руси в этот день в церквях освящали обереги-маковейчики — букеты из цветов и трав, защищающие от бед и невзгод на протяжении целого года.

Какие продукты можно есть в Успенский пост?

Успенский пост по строгости сравним с Великим: запрещено есть молочные и мясные продукты, а также яйца. Рыба разрешена к употреблению только в Преображение Господне. Фото © Shutterstock

Как поститься в Успенский пост? По понедельникам, средам и пятницам, согласно монастырским уставам, следует практиковать сухоядение, то есть есть пищу растительного происхождения, неварёную, не поддававшуюся термической обработке. По вторникам и четвергам постящиеся употребляют в пищу варёные продукты, без растительного масла. В выходные допускается употребление вина и масла в небольших количествах.

Что не едят в Успенский пост?

Успенский пост по строгости можно сравнить с Великим: из рациона исключаются яйца, птица, молочные и мясные продукты. Рыбу разрешено есть только в Преображение Господне 19 августа — один из двунадесятых праздников у православных.

Успенский пост: что нельзя делать?

В Успенский пост категорически запрещено ругаться, совершать неблаговидные поступки, злословить о людях, попавших в беду, а ещё нельзя веселиться, лениться, сквернословить, курить и выпивать, думать о плохом.

Можно ли просить прощения в Успенский пост?

Правильным будет просить прощения во вторую неделю Успенского поста. Просить о прощении нужно искренне, не оправдывая себя: примите позицию собеседника и искренне поблагодарите его, сказав "спасибо".

Можно ли играть свадьбу в Успенский пост?