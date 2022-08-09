Теннисист Медведев заявил, что выступление под нейтральным флагом ничего не меняет

Российский теннисист Даниил Медведев, первая ракетка мира, заявил, что не испытывает дискомфорта от того, что выступает на соревнованиях под нейтральным флагом. По его мнению, речь идёт лишь о том, чтобы следовать правилам, но в сущности это ничего не меняет.

"Выступление под нейтральным флагом ничего не меняет. Мне нравится играть в теннис. Я хочу следовать правилам. Я Даниил Медведев и я хочу победить. Мы все любим теннис, но мы не просто играем, чтобы отбить мяч", — сказал спортсмен в интервью изданию Journal de Montreal.

Он также прокомментировал апрельский инцидент, когда организаторы Уимблдонского теннисного турнира отказались допускать российских спортсменов до соревнований. Медведев признался, что ничего не мог сделать в той ситуации, не мог изменить решение организаторов, поэтому решил не зацикливаться на негативе, а потратить время на отдых и восстановление.