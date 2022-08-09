Борьба с контрафактом: Новая система от маркетплейсов избавит площадки от подделок

Яндекс Маркет и крупнейшие российские маркетплейсы, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), заявили о создании единой информационной системы, которая объединит данные о контрафактных товарах. Это позволит площадкам в дальнейшем окончательно избавиться от подделок и некачественных товаров.

Эта система расширит внутренние инструменты компаний по обнаружению контрафакта. Например, в Яндекс Маркете для таких целей используются автоматические системы, которые мониторят ассортимент на предмет признаков подделки. Алгоритмы выявляют несоответствие товара его описанию или сильное отличие цены от средней на эту позицию. Если на товар жалуются пользователи, то к работе привлекается служба контроля качества.

Сотрудница во время работы в логистическом центре Яндекс Маркет. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

— При подтверждении мы запускаем углублённую проверку партнера — делаем контрольные закупки, а в самых сложных случаях взаимодействуем с производителем товаров. Кроме того, запрашиваем у продавца документы на товары, которые подлежат сертификации, декларированию или лицензированию. Имидж маркетплейса во многом формируется за счёт ассортимента и качества товара, — отметили в Яндекс Маркете.

Организаторы новой информационной системы (ИС), создаваемой усилиями Ассоциации компаний интернет-торговли и маркетплейсами, уверены, что общая база данных позволит эффективнее выявлять подделки и повысит безопасность покупок. Принцип работы достаточно прост: если один маркетплейс внесёт сведения о проблемном продавце, то остальные увидят это, проверят свой ассортимент и в случае необходимости удалят некачественный товар со своих площадок.

— Онлайн-площадки осуществляют беспрецедентную работу с помощью своих внутренних инструментов по модерации ассортимента. Благодаря этой работе контрафакт составляет 0,1% от общего количества товаров. Однако он есть и это наносит удар по репутации интернет-торговли, — заявил президент АКИТ Артём Соколов.

Товары в логистическом центре Яндекс Маркет. Московская область. Россия. Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

По его словам, налаживание механизмов параллельного импорта, то есть ввоза оригинальных товаров законным способом, вместе с ИС станут надёжным инструментом в борьбе с продавцами, которые пытаются обойти законодательство Российской Федерации.

— Нам важно, чтобы отечественные производители и продавцы товаров, ввезённых по параллельному импорту, смогли справедливо конкурировать на нашей платформе и в целом на рынке, чтобы их права больше не ущемляли поставщики контрафактной продукции. Яндекс Маркет и раньше активно боролся с контрафактными товарами. Благодаря новой системе мы сможем быстрее обмениваться информацией с другими площадками, эффективно избавляясь от контрафакта, а наши продавцы — от недобросовестных конкурентов, что укрепит доверие покупателей, — полагают в пресс-службе Яндекс Маркета.