"МегаФон" улучшил связь в основных местах притяжения туристов на Байкале "МегаФон" провёл масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов. 11 августа, 12:55 ТАСС / Евгений Епанчинцев

В самых популярных местах отдыха на Байкале — на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия — скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

Оператор установил новые базовые станции и модернизировал действующие, что позволило расширить сеть на Байкале в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильного интернета. Ранее в начале туристического сезона "МегаФон" в четыре раза увеличил ёмкость транспортного канала связи, чтобы подготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам в высокий сезон.

Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Основные работы были проведены в популярных среди туристов местах острова Ольхон и по пути на переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья: так, "МегаФон" стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.

По данным "МегаФона", за последние два года туристический поток увеличился на Байкале в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в четыре раза. Особой популярностью отдых на Байкале пользуется у москвичей: они лидируют и по количеству визитов, и по объёму передачи данных (на них приходится 23% от общего трафика). Также в топе регионов, жители которых чаще всего приезжают к самому глубокому озеру планеты, — Красноярский край, Санкт‑Петербург, Забайкалье, Новосибирская область, Якутия и Кузбасс.

По словам Алексея Титова, технического директора "МегаФона", Байкал ежегодно входит в топ российских направлений для отдыха, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к этому региону.

— Одновременно с этим заметно растёт и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети "МегаФона" туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале, — добавил он.

Важное значение развитие технологий связи имеет и для местных жителей. Вокруг озера расположено более 80 малых населённых пунктов, где проживает около 100 тысяч человек. Жители небольших поселений теперь также могут пользоваться современными онлайн-сервисами, в том числе для развития частной туристической деятельности.

Авторы Алексей Краузе