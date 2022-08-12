Преступления, которые не должны быть забыты. LIFE DOC представляет проект "Трибунал"

LIFE DOC представляет документальный проект "Трибунал", который расскажет о преступлениях киевского режима против человечности, о деятельности неонацистских движений на Украине и информационной войне, развязанной Западом против России. Проект реализуется при поддержке АНО "ИРИ".

Первая серия "АЗОВ"*: история IV рейха" уже вышла в социальных сетях и на портале Life.ru.

Выпуск посвящён истории создания националистического батальона "Азов" и расскажет о его легализации в составе регулярной армии Украины. В фильме обнародованы откровения тех, кто побывал в застенках самой страшной тюрьмы азовцев — "Библиотеке". Людей, которые подвергались там самым изощрённым мучениям и казням, нацисты называли "книгами".

Второй фильм — "Нюрнберг 2.0: за что будут судить украинских нацистов" — расскажет о том, как будет проходить трибунал после тех жёстких и кровавых преступлений, которые Киев совершил за последние восемь лет. C 2014 года группа российских историков собирала свидетельства преступлений в Донбассе и представила их в ООН, однако международные организации предпочли их не заметить. В фильме будут представлены эксклюзивные записи этого дела.

Третья серия "Зелеwood": война как масштабная постановка" проведёт параллели между событиями на Украине и сценарием к голливудскому блокбастеру. Речь идёт о самых громких постановках официального Киева за время специальной военной операции: обстрел роддома в Мариуполе, "погибшие герои" острова Змеиный и, конечно же, Буча, о которой будут говорить ещё долго.