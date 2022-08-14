Сентябрьская бомба Косова: Почему пророки связывают третью мировую войну с Сербией и при чём тут Россия По словам провидцев, глобальный конфликт между Востоком и Западом начнётся на Балканах 13 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Сербы — единственный славянский народ, кроме русских, который остался православным, не изменил вере. В XXI веке им приходится ещё труднее, чем во времена Первой или Второй мировых войн. С 1 сентября в Косове намерены ввести запрет на сербские документы, что чревато конфликтом между Приштиной и Белградом, в который может быть втянуто НАТО. Страну буквально обложили со всех сторон и используют как слабое место России: оставить сербов один на один с врагами мы не можем — это вопрос чести. А ввязавшись в конфликт, можем роковым образом приблизить начало третьей мировой войны.

О том, что в XXI веке начнётся глобальная война между Востоком и Западом, упоминали многие пророки и святые отцы. Об этом говорил одесский старец Иона, который рассказывал своим сподвижникам, что видит огненный лук, который одним концом упирается в Ближний Восток (в Сирию), а другим — в север Европы.

О грядущей войне в Европе упоминает польский ясновидец Кшиштоф Яцковский. Ещё недавно он предупреждал земляков о том, что не стоит им ввязываться в военные действия на Украине — это грозит стране развалом: её западную часть заселят немцы, а южная окажется отделена. О большой войне между Востоком и Западом предупреждали учёный Эберхард Виндек, живший в XV веке в Польше, и вполне современный экстрасенс из Австрии Готфрид фон Верденберг. Так что же нас ждёт?

Пророчество старца Гавриила: Сербию ждёт наказание

Гавриил Бошнянский. Фото © 3rm.info

Сербский православный старец Гавриил Бошнянский ещё в 1980-х годах предсказал раздел Югославии. Монахиням монастыря Стубал он поведал и о том, что будет война с Косовом, что мусульмане ополчатся на сербов, будут рубить кресты на православных храмах и резать христиан и что страна лишится Санджака и Черногории.

Далее старец предсказал Сербии трудные времена, которые придут к народу из-за падения нравов и взяточничества. И, судя по его предсказаниям, беды Сербии ещё не кончились — враги оторвут от страны Воеводину (ныне это автономный край), а народ так обнищает, что будет исходить из городов в поисках пропитания. Люди станут умирать быстро, поскольку питьевой воды будет не хватать. Фабрики и заводы встанут. Централизованная власть пошатнётся, и в каждом городке появится своё начальство. Белград перестанет быть столицей Сербии.

Возрождение страны начнётся лишь тогда, когда в России восстановится самодержавие. Только объединившись и возложив надежды на Бога, православные народы смогут победить врагов. Очевидно, Албанию как источник вражды ждёт какой-то катаклизм: старец рассказывал, что страна "вся погрузится в воду", албанцы будут стараться спастись на кораблях, но повезёт не всем — многие упадут за борт и утонут.

Сложно сказать, имел ли монах в виду именно природную катастрофу или же говорил иносказательно, ведь "море" в православии обозначает народы. Быть может, речь идёт в том числе и об албанцах? После победы православия в Сербии появится новая столица — город Крушевац, а сами сербы, рассеянные по миру войной и бедами, начнут съезжаться на родину, чтобы не попасть под власть Сатаны.

Пророчество Тадея Витовнички: как будут звать нового русского царя

Тадей Витовнички. Фото © pravoslavie.ru

Ныне покойный молитвенник сербского народа старец Тадей Витовнички ещё в 1999 году предсказал гибель президента Милошевича и отпадение Косова. Он же говорил, что в XXI веке США снова начнут гонения на сербов, и страну ждут страдания, но спасение придёт из рук Божьих неожиданно: Америка и весь западный мир падёт, американцы сами выведут войска с баз в Косове, албанцы исчезнут с лица земли ("Ни одного не будет"), а Сербию ждёт объединение: к ней вернутся все земли, которые она потеряла в результате западного притеснения.

Западные страны впадут в хаос и голод, и немецкие дипломаты будут приезжать к сербам умолять о поставках продовольствия, потому что в Сербии хлеб будет расти, а на Западе — нет. Но накормит всех Россия. В это время в России будет править царь с именем Михаил, а в Сербии, где народ тоже восстановит самодержавие, царя будут звать Андреем.

Предсказание Матфея Вресфенского: Россия принесёт миру процветание

Матфей Вресфенский. Фото © mospat.ru

Старец Матфей Вресфенский прямо указывал, что третья мировая война начнётся с Сербии. Это будет война "Нового дивного мира" против России. Она унесёт миллионы жизней, но победительницей в ней будет Россия. Несмотря на то что наша страна не будет оккупировать чужие страны, она сумеет восстановить на земле мир, порядок и утраченное равновесие.

Живший в XVIII веке православный святой Косьма Этолос тоже утверждал, что самая большая война в мире начнётся в Сербии, на территории Далмации. Правда, сейчас эти земли Сербии уже не принадлежат — это территория Хорватии и Черногории.

Грек Георгий: натовцы будут зверствовать как крестоносцы

Фото © Shutterstock

Очень подробно о грядущей войне пророчествовал греческий старец Георгий. Он говорил, что Россия одержит победу на Украине, что в небе над ней русские пилоты впервые вступят в бой с пилотами США и докажут превосходство российских самолётов. После этого в Турции начнётся восстание курдов и к власти придёт диктатор. Мир будет разваливаться: экономику разных стран охватит коллапс, платёжные системы рухнут, начнётся война. Она будет идти в непосредственной близости от границ Греции — США и страны НАТО, включая Хорватию, Боснию и Албанию, будут воевать против Сербии и России. В Греции тоже наступит экономический кризис, в результате которого правительство и президент уйдут в отставку и будут назначены новые выборы, которые не состоятся по причине вторжения Турции.

Грецию спасёт Россия, которая в короткие сроки практически бескровно завоюет Турцию, при этом будет впервые применено некое сверхсекретное оружие. После поражения турок Россия вступит в войну с натовцами в Иране и разгромит их на побережье Персидского залива.

После чего на побережье Албании высадятся войска НАТО. Запад предпримет беспрецедентную попытку вернуть Константинополь и наказать сербов. За сербов заступятся русские, которые дадут войскам НАТО решительный отпор, но проиграют в сражении из-за предательства союзника — Китая, который в решающий момент не только отведёт свои войска с поля боя, но и ударит России в спину, позарившись на её богатства.

Американцы через Грецию двинутся к Константинополю и будут грабить греческие города и насиловать греческих женщин подобно средневековым крестоносцам. И лишь вмешательство Бога уничтожит западные и китайские войска. Америка рухнет, 90% её населения погибнет из-за гражданских войн и бунтов. Россия выстоит, а многие народы Азии и Ближнего Востока примут православие.

События, которые будут предшествовать войне

Леонтий Ивановский. Фото © pravoslavie.ru

Провидцы свидетельствуют, что перед третьей мировой войной произойдёт несколько событий. Преподобный Леонтий Ивановский предупреждал, что, во-первых, к власти в России перед войной "опять придут коммунисты" и снова начнутся гонения на православных. Во-вторых, священноначалие православной церкви открыто пойдёт на сговор с католиками и начнёт отдавать православные храмы еретикам. В-третьих, как предупреждал Паисий Афонский, турки начнут строить в верховьях Евфрата плотину и орошать его водой свои поля.

ГЭС на Евфрате в Турции уже построена, гонения на православных на Украине начались, а раскольничья украинская церковь, отпавшая от РПЦ, обслуживает интересы Запада и папы римского, но никак не православного населения. Получается, для третьей мировой всё готово?

Мессинг: третью мировую начнёт Китай

Вольф Мессинг. Фото © Wikipedia

Но это то, что пророчествуют православные монахи. А вот Мессинг, например, считал, что третья мировая война начнётся исключительно по вине Китая. Якобы он видел, что Китай неожиданно нанесёт массированный ядерный удар по Тайваню и Японии. При этом Россия заступится за эти страны, что и приведёт к третьей мировой войне. США в ней большой роли играть не будут: их ждут экономические неурядицы, гражданские конфликты и упадок. Вслед за Америкой на дно пойдёт и Европа.

Ванга предсказала, что к 2027 году славянские страны соберутся в один большой союз. Это будут Россия, Сербия, Белоруссия и Болгария. Украина к этому времени станет Россией. Правда, пророчества этой ясновидящей почему-то всплывают уже тогда, когда и так всё ясно.

Хотите верьте во всё это, а хотите — нет. А пока сербы строят баррикады и ждут 1 сентября, европейские журналисты возмущаются тем, что де "Сербия запугивает Европу мировой войной", президент Сербии Вучич лавирует между мировыми державами как может, но и у него заканчивается терпение. "Я боюсь, что нас ждёт гораздо более серьёзный военный конфликт, чем сейчас, — заявил он недавно во всеуслышание. — Надеюсь, он не начнётся на Балканах. Мы сделаем всё возможное, чтобы спасти сербский народ и Сербию". Дай-то Бог, чтобы получилось.

Авторы Александр Лаврентьев