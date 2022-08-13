Фанаты "Зенита" устроили флешмоб "Достучаться до небес" против введения Fan ID
Болельщики "Зенита" на домашнем матче против ЦСКА творчески продемонстрировали позицию против введения паспорта болельщика и устроили на трибунах перформанс с отсылкой к знаменитому фильму "Достучаться до небес".
Фанаты питерского "Зенита" организовали флешмоб против введения Fan ID. Видео © LIFE
Для петербургской команды число 12 имеет особое значение — этот игровой номер клуб навсегда закрепил за поклонниками "Зенита". По задумке фанатов, символ клуба упал, чтобы показать, как болельщики страдают от системы Fan ID. С трибун присутствующие скандировали кричалку "Нам не нужен Fan ID!".
Для посещения сегодняшнего матча Fan ID не требуется — паспорт болельщика начнёт действовать в Российской премьер-лиге с начала сезона 2022/2023 (первый матч состоится в октябре).
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин оформил Fan ID. Он сделал это одним из первых, а после прохождения процедуры расписался на клубных шарфах сотрудников МФЦ.
Скриншот из видео LIFE