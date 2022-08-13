НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 августа, 18:37

17-летний пловец из Румынии побил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем

<p>Давид Попович. Обложка © ТАСС / Егор Алеев</p>

Давид Попович. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Пловец сборной Румынии Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме.

17-летний Попович преодолел дистанцию за 46,86 секунды. Второе место занял венгерский пловец Криштоф Милак (47,47), третье — итальянец Алессандро Миресси (47,63). Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Сезару Сьелу (46,91), который он поставил в 2009 году.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит с 11 по 21 августа в Риме. Ещё в марте Международная федерация плавания (FINA) не допустила до соревнований сборные России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Два чемпионата мира по плаванию в Казани перенесены на 2026 год

Два чемпионата мира по плаванию в Казани перенесены на 2026 год

Ранее Лайф писал, что российских пловцов лишили золота чемпионата мира 2016 года. Согласно правилам, медаль перешла команде США, которая заняла в заплыве второе место.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров