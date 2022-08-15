"Ваше наследие будут помнить вечно": Экс-капитан "Челси" поблагодарил Абрамовича за годы владения клубом
Легендарный защитник "Челси" Терри назвал Абрамовича лучшим владельцем клуба
Легендарный английский защитник Джон Терри, бывший капитан лондонского "Челси", назвал экс-владельца клуба Романа Абрамовича лучшим за всю историю. Заявление он сделал в соцсетях.
"Вы создали мужскую и женскую команды и академию мирового уровня, позволив нам всем быть лучшими и осуществить свои мечты. Ваше наследие и имя будут помнить вечно, вы лучший владелец в мире. Спасибо за всё", — написал Терри.
Ранее Лайф сообщал, что Роман Абрамович в конце мая продал "Челси" группе американских бизнесменов во главе с Тоддом Боэли за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов. Он принял решение расстаться с клубом после того, как Правительство Великобритании заморозило все активы россиянина в стране.
Getty Images / Darren Walsh / Chelsea FC