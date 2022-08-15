Во Франции высоко оценили игру Головина за "Монако" в последнем матче
Александр Головин попал в символическую сборную тура чемпионата Франции
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в символическую сборную второго тура чемпионата Франции по футболу по версии издания L'Equipe.
Журнал высоко оценил выступление Головина в последнем матче против "Ренна", поставив ему семь баллов из десяти. Выше оценку получили лишь два представителя сборной тура: бразильский нападающий ПСЖ Неймар и форвард "Клермона" Комнен Андрич — у обоих восемь баллов.
Добавим, что Головин в матче против "Ренна" провёл на поле 64 минуты и был заменён. За это время он не отметился результативными действиями, а сама встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
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