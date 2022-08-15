Илья Геркус может сменить Дениса Маслова на посту президента "Торпедо"

Директор по стратегическому развитию московского "Торпедо" Илья Геркус может стать президентом клуба, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники.

По данным издания, в ближайшее время свой пост может оставить нынешний президент "Торпедо" Денис Маслов. Вместе с ним из команды может уйти спортивный директор Максим Ляпин. В таком случае пост президента займёт именно Геркус.