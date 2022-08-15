Илья Геркус может сменить Дениса Маслова на посту президента "Торпедо"
Бывший босс "Локомотива" Илья Геркус может стать президентом "Торпедо"
Директор по стратегическому развитию московского "Торпедо" Илья Геркус может стать президентом клуба, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники.
По данным издания, в ближайшее время свой пост может оставить нынешний президент "Торпедо" Денис Маслов. Вместе с ним из команды может уйти спортивный директор Максим Ляпин. В таком случае пост президента займёт именно Геркус.
Отметим, что Илья Геркус стал директором по стратегическому развитию "Торпедо" в начале июля. До этого он был президентом московского "Локомотива", который при нём стал чемпионом России.
ТАСС / Артём Геодакян