Александр Алаев избран президентом РПЛ

Исполняющий обязанности главы Российской премьер-лиги Александр Алаев избран руководителем турнира и занял свой пост на полноценной основе. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Соответствующее решение было принято в ходе общего собрания клубов лиги. Отметим, что Алаев был единственным кандидатом на пост президента РПЛ. Свои обязанности он будет исполнять в ближайшие пять лет.