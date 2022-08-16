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16 августа, 09:10

Александр Алаев избран президентом РПЛ

Исполняющий обязанности главы Российской премьер-лиги Александр Алаев избран руководителем турнира и занял свой пост на полноценной основе. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Соответствующее решение было принято в ходе общего собрания клубов лиги. Отметим, что Алаев был единственным кандидатом на пост президента РПЛ. Свои обязанности он будет исполнять в ближайшие пять лет.

Напомним, что предыдущий президент РПЛ Ашот Хачатурянц подал в отставку со своего поста, на который был избран в сентябре прошлого года. 27 июня временно исполняющим обязанности главы турнира был назначен Александр Алаев, который до этого руководил ФНЛ.

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ТАСС / Дарья Исаева

Шамиль Гаджиев
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