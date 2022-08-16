Александр Алаев избран президентом РПЛ
Исполняющий обязанности главы Российской премьер-лиги Александр Алаев избран руководителем турнира и занял свой пост на полноценной основе. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Соответствующее решение было принято в ходе общего собрания клубов лиги. Отметим, что Алаев был единственным кандидатом на пост президента РПЛ. Свои обязанности он будет исполнять в ближайшие пять лет.
Напомним, что предыдущий президент РПЛ Ашот Хачатурянц подал в отставку со своего поста, на который был избран в сентябре прошлого года. 27 июня временно исполняющим обязанности главы турнира был назначен Александр Алаев, который до этого руководил ФНЛ.
ТАСС / Дарья Исаева