"Всё будет хорошо": Анну Щербакову ждёт операция из-за старой травмы
Фигуристка Щербакова перенесёт операцию из-за травмы колена
Олимпийская чемпионка Пекина фигуристка Анна Щербакова в соцсетях рассказала подписчикам, что будет вынуждена перенести операцию из-за старой травмы.
"Профессиональный спорт — это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не даёт мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция. Но я уверена, что всё будет хорошо", — написала Щербакова.
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Отметим, что Анна Щербакова является действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Кроме того, она является победительницей чемпионата мира 2021 года и двукратной серебряной призёркой чемпионата Европы.
ТАСС / Шарифулин Валерий