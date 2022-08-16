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16 августа, 09:35

"Всё будет хорошо": Анну Щербакову ждёт операция из-за старой травмы

Фигуристка Щербакова перенесёт операцию из-за травмы колена

Олимпийская чемпионка Пекина фигуристка Анна Щербакова в соцсетях рассказала подписчикам, что будет вынуждена перенести операцию из-за старой травмы.

"Профессиональный спорт — это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не даёт мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция. Но я уверена, что всё будет хорошо", — написала Щербакова.

"Я разносторонний человек": Щербакова хочет попробовать себя в качестве тренера по фигурному катанию

"Я разносторонний человек": Щербакова хочет попробовать себя в качестве тренера по фигурному катанию

Отметим, что Анна Щербакова является действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Кроме того, она является победительницей чемпионата мира 2021 года и двукратной серебряной призёркой чемпионата Европы.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Шамиль Гаджиев

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