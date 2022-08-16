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16 августа, 11:17

Новый президент РПЛ Алаев призвал реализовывать закон о Fan ID

Возвращение болельщиков на трибуны стадионов является приоритетной задачей для РПЛ и её нового президента Александра Алаева. Об этом новоиспечённый руководитель лиги заявил журналистам.

"Возвращение болельщиков на трибуны — это приоритетная задача лично для меня и лиги. Закон [о картах болельщика] был принят, его надо реализовывать", — заявил Алаев.

Он также заметил, что будет общаться с представителями фанатского движения и сделает всё для того, чтобы найти компромисс и вернуть их на трибуны.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оформил Fan ID

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оформил Fan ID

Напомним, что принятый Госдумой, одобренный Советом Федерации и подписанный президентом РФ закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) вступил в силу 1 июня 2022 года. Теперь доступ фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии этого документа. Оформление паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей РПЛ началось 4 июля.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Шамиль Гаджиев

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