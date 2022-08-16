Новый президент РПЛ Алаев призвал реализовывать закон о Fan ID

Возвращение болельщиков на трибуны стадионов является приоритетной задачей для РПЛ и её нового президента Александра Алаева. Об этом новоиспечённый руководитель лиги заявил журналистам.

"Возвращение болельщиков на трибуны — это приоритетная задача лично для меня и лиги. Закон [о картах болельщика] был принят, его надо реализовывать", — заявил Алаев.