Новый президент РПЛ Алаев призвал реализовывать закон о Fan ID
Возвращение болельщиков на трибуны стадионов является приоритетной задачей для РПЛ и её нового президента Александра Алаева. Об этом новоиспечённый руководитель лиги заявил журналистам.
"Возвращение болельщиков на трибуны — это приоритетная задача лично для меня и лиги. Закон [о картах болельщика] был принят, его надо реализовывать", — заявил Алаев.
Он также заметил, что будет общаться с представителями фанатского движения и сделает всё для того, чтобы найти компромисс и вернуть их на трибуны.
Напомним, что принятый Госдумой, одобренный Советом Федерации и подписанный президентом РФ закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) вступил в силу 1 июня 2022 года. Теперь доступ фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии этого документа. Оформление паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей РПЛ началось 4 июля.
ТАСС / Фадеичев Сергей