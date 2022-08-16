"Уровень упал": Помощник Карпина пожаловался на низкие скорости и уровень мышления игроков РПЛ

"Вы знаете, не очень впечатлил уровень, если честно. Такое впечатление, что уровень упал. Скорости низкие, мышление игроков", — заметил Никифоров.

Он также отметил, что это может быть связано с началом нового сезона чемпионата страны. Говоря о лидерстве "Спартака", Никифоров заметил, что пока рано делать какие-либо выводы, так как впереди у красно-белых важнейшие матчи с "Динамо" и "Зенитом".