"Уровень упал": Помощник Карпина пожаловался на низкие скорости и уровень мышления игроков РПЛ
Новый тренер сборной России раскритиковал уровень РПЛ
Новый помощник главного тренера сборной России по футболу Юрий Никифоров в интервью "РБ-Спорт" поделился впечатлениями от уровня РПЛ.
"Вы знаете, не очень впечатлил уровень, если честно. Такое впечатление, что уровень упал. Скорости низкие, мышление игроков", — заметил Никифоров.
Он также отметил, что это может быть связано с началом нового сезона чемпионата страны. Говоря о лидерстве "Спартака", Никифоров заметил, что пока рано делать какие-либо выводы, так как впереди у красно-белых важнейшие матчи с "Динамо" и "Зенитом".
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов