НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 августа, 13:45

"Уровень упал": Помощник Карпина пожаловался на низкие скорости и уровень мышления игроков РПЛ

Новый тренер сборной России раскритиковал уровень РПЛ

Новый помощник главного тренера сборной России по футболу Юрий Никифоров в интервью "РБ-Спорт" поделился впечатлениями от уровня РПЛ.

"Вы знаете, не очень впечатлил уровень, если честно. Такое впечатление, что уровень упал. Скорости низкие, мышление игроков", — заметил Никифоров.

Он также отметил, что это может быть связано с началом нового сезона чемпионата страны. Говоря о лидерстве "Спартака", Никифоров заметил, что пока рано делать какие-либо выводы, так как впереди у красно-белых важнейшие матчи с "Динамо" и "Зенитом".

Обложка ©

ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров