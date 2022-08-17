Экс-главу оргкомитета Олимпиады в Токио арестовали из-за многомиллионной взятки

Такахаси подозревается в получении взятки размером в 45 миллионов иен, что составляет 330 тысяч долларов по нынешнему курсу. По версии следствия, деньги он получил от спонсора Олимпиады — компании AOKI, которая занимается производством одежды. Кроме Такахаси, были задержаны ещё три человека, которые также подозреваются в получении взятки.