Автор первого гола на ЧМ-2018 Газинский перешёл в "Урал"

Как сообщает пресс-служба уральцев, контракт с полузащитником рассчитан на два года. Уже завтра он проведёт первую тренировку вместе с новыми партнёрами по команде.

До этого Юрий Газинский девять лет выступал за футбольный клуб "Краснодар". За это время он провёл в составе "быков" более 280 матчей, а также вызывался в сборную России. Именно он стал автором первого гола на чемпионате мира 2018 года.