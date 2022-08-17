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17 августа, 08:34

Автор первого гола на ЧМ-2018 Газинский перешёл в "Урал"

Полузащитник Юрий Газинский стал игроком "Урала"

Бывший полузащитник "Краснодара" и сборной России по футболу Юрий Газинский стал игроком екатеринбургского "Урала".

Как сообщает пресс-служба уральцев, контракт с полузащитником рассчитан на два года. Уже завтра он проведёт первую тренировку вместе с новыми партнёрами по команде.

Рекордсмен "Краснодара" Газинский не будет продлевать контракт и уйдёт из клуба

Рекордсмен "Краснодара" Газинский не будет продлевать контракт и уйдёт из клуба

До этого Юрий Газинский девять лет выступал за футбольный клуб "Краснодар". За это время он провёл в составе "быков" более 280 матчей, а также вызывался в сборную России. Именно он стал автором первого гола на чемпионате мира 2018 года.

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t.me/ФК "Урал"

Шамиль Гаджиев

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