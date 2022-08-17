Автор первого гола на ЧМ-2018 Газинский перешёл в "Урал"
Полузащитник Юрий Газинский стал игроком "Урала"
Бывший полузащитник "Краснодара" и сборной России по футболу Юрий Газинский стал игроком екатеринбургского "Урала".
Как сообщает пресс-служба уральцев, контракт с полузащитником рассчитан на два года. Уже завтра он проведёт первую тренировку вместе с новыми партнёрами по команде.
До этого Юрий Газинский девять лет выступал за футбольный клуб "Краснодар". За это время он провёл в составе "быков" более 280 матчей, а также вызывался в сборную России. Именно он стал автором первого гола на чемпионате мира 2018 года.
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