Ковид два в одном: Насколько опасен "русский дельтакрон" и можно ли ожидать появления смертоносного "супергибрида" Вирусолог и практикующий врач рассказали Лайфу, как распространяются так называемые рекомбинантные вирусы. 18 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

"Русский дельтакрон" составляет мизерное количество заражений в России, констатирует заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук Сергей Нетёсов. Он подчеркнул, что эту разновидность коронавируса выявили всего у шести пациентов, меж тем в целом в России сейчас ежесуточно регистрируют десятки тысяч новых случаев CоViD-19. К примеру, по состоянию на 18 августа за сутки выявлено более 35 тысяч заражений.

— "Дельтакроны" уже обнаруживались на Кипре, в Великобритании, в других странах. И в больших количествах они не обнаружены ни в одной стране. Это говорит о том, что это какой-то очень минорный вариант. При этом у всех пациентов с "русским дельтакроном" болезнь проходила в лёгкой форме, ни один из них не был госпитализирован, — рассказал профессор Нетёсов.

В то же время, по мнению доктора медицинских наук, практикующего врача Антона Ершова, очень трудно строить предположения о том, насколько в действительности распространён "русский дельтакрон" или какой-либо другой вариант ковида.

— У нас определяют разновидность коронавируса в крайне малом проценте случаев, — отметил он.

По данным Роспотребнадзора, за 94% новых случаев ковида в России отвечают подварианты "омикрона" BA.4 и BA.5.

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— Новые геномные последовательности, отнесенные к гибридному варианту CoViD-19 "дельтакрон", в базу VGARus не вносились, — сообщается на сайте ведомства.

Напомним, новую разновидность ковида ранее выявили в НИИ гриппа имени Смородинцева. Сообщалось, что она возникла в результате процесса под названием рекомбинация вируса. Такое происходит, когда в одну и ту же клетку одновременно попадают патогены двух разных штаммов или подштаммов: в процессе репликации новый вирус создаётся из "запчастей" обоих родительских геномов и благодаря этому получает новые свойства. В случае с "русским дельтакроном", как следует из названия, речь идёт о рекомбинации "дельты" и "омикрона". По оценкам специалистов, получившийся гибрид не так болезнетворен, как "дельта", но заразен, "как омикрон".

Впервые о выявлении "дельтакрона" заявили на Кипре в январе 2022 года. Правда, впоследствии выяснилось, что появление этого гибрида стало результатом лабораторной ошибки, так как образцы были взяты в нестерильных условиях.

Подобные новые варианты коронавируса чаще всего возникают из-за циркуляции среди людей с иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями, в частности с лейкозом, рассказал молекулярный биолог Сергей Нетёсов. По его мнению, не стоит опасаться, что рекомбинация однажды породит смертоносный ковидный гибрид.

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— Появление такого супергибрида я считаю настолько же вероятным, как появление рядом с вами марсианина через 15 минут. А вот новый более заразный, но менее патогенный субвариант вполне может появиться при длительной циркуляции нынешних субвариантов у больных с иммунодефицитами или лейкозами. Ведь именно так, судя по всему, и возникли и "омикрон", и бета-варианты, — заявил биолог.

Он объяснил, что рекомбинация действительно ускоряет эволюцию вируса, но это естественный процесс, который невозможно контролировать, а вот уменьшить количество смертей от ковида людям вполне по силам. Учёный посетовал, что в России по-прежнему не привиты от ковида очень многие пожилые люди, а ведь эта категория больше всего рискует тяжело заболеть и умереть даже в случае заражения сравнительно безобидным штаммом.

Биолог не устаёт повторять, что любой штамм коронавируса очень опасен для людей преклонного возраста, пациентов с диабетом, серьёзными заболеваниями внутренних органов, ВИЧ-инфицированных, людей с пересаженными органами, принимающих иммуноподавляющие препараты и аллергиков. Для них вакцинация от ковида жизненно необходима, убеждён Сергей Нетёсов.

— Между тем в Новосибирской области в январе провели специальный скрининг, чтобы проверить, кто умирает от коронавируса. Выяснилось, что 91% умерших — непривитые. Если этих цифр людям недостаточно, то в таком случае я считаю, что у нас просто идёт селекция людей по умственным способностям, — сокрушается доктор биологических наук.

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Несмотря на то что новые штаммы ковида научились "обходить" иммунный ответ организма, прививка в любом случае обеспечивает снижение тяжести заболевания, заверили эксперты. По их мнению, во многом нынешний подъём заболеваемости коронавирусом можно объяснить тем, что россияне "расслабились": ношение масок больше не обязательно, количество привитых и ревакцинировнных далеко от создания коллективного иммунитета и продолжает снижаться.

— Снижением темпов вакцинации и ревакцинации мы добьёмся того, что у нас даже на те штаммы, от которых вакцинируют, снизится коллективный иммунитет, это однозначно, — уверен доктор медицинских наук Антон Ершов.

Он добавил, что на снижение спроса на вакцины неизбежно реагируют и их производители.

— У нас сейчас темпы производства "Спутника" снизились, и если мы сейчас все побежим вакцинироваться и ревакцинироваться, может случиться коллапс, — предполагает медик.

В то же время практикующий врач посоветовал привиться от ковида именно сейчас, чтобы подготовиться к осени, так как с наступлением холодов к коронавирусу прибавится сезонная вспышка гриппа и ОРВИ.

Фото © shutterstock Болели ли вы ковидом за последние две недели? 0 Да Нет Тест не делал(-а), но уверен(-а), что это был ковид

Авторы Адель Романенкова