Обошлось без танцев : Усик пришёл на пресс-конференцию в украинском костюме и спел песню
Украинский боксёр Усик спел после пресс-конференции перед боем с Джошуа
Украинский боксёр Александр Усик удивил своих поклонников во время пресс-конференции перед боем против британца Энтони Джошуа.
Прежде всего в глаза бросился внешний вид Усика, который появился на публике в народном украинском костюме с вышиванкой, а также достаточно неожиданной причёской. После окончания пресс-конференции Усик решил спеть песню "Червона калина". Вместе с ним пропеть строчки решили ещё несколько собравшихся в зале журналистов, Джошуа же в этот момент покинул зал.
Отметим, что второй поединок между Усиком и Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии в ночь с 20 на 21 августа. Первый бой состоялся год назад в Лондоне и завершился победой представителя Украины.