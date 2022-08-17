Обошлось без танцев : Усик пришёл на пресс-конференцию в украинском костюме и спел песню

Украинский боксёр Александр Усик удивил своих поклонников во время пресс-конференции перед боем против британца Энтони Джошуа.

Прежде всего в глаза бросился внешний вид Усика, который появился на публике в народном украинском костюме с вышиванкой, а также достаточно неожиданной причёской. После окончания пресс-конференции Усик решил спеть песню "Червона калина". Вместе с ним пропеть строчки решили ещё несколько собравшихся в зале журналистов, Джошуа же в этот момент покинул зал.