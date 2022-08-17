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17 августа, 15:58

Обошлось без танцев : Усик пришёл на пресс-конференцию в украинском костюме и спел песню

Украинский боксёр Усик спел после пресс-конференции перед боем с Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик удивил своих поклонников во время пресс-конференции перед боем против британца Энтони Джошуа.

Прежде всего в глаза бросился внешний вид Усика, который появился на публике в народном украинском костюме с вышиванкой, а также достаточно неожиданной причёской. После окончания пресс-конференции Усик решил спеть песню "Червона калина". Вместе с ним пропеть строчки решили ещё несколько собравшихся в зале журналистов, Джошуа же в этот момент покинул зал.

Боксёр Усик покинет Украину для подготовки к бою с Джошуа

Боксёр Усик покинет Украину для подготовки к бою с Джошуа

Отметим, что второй поединок между Усиком и Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии в ночь с 20 на 21 августа. Первый бой состоялся год назад в Лондоне и завершился победой представителя Украины.

Шамиль Гаджиев

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