"Посмешище русского футбола": Порноактриса Беркова захотела сразиться с футболистом Тарасовым и его женой

Известная российская порноактриса и бывшая участница телепроекта "Дом-2" Елена Беркова вызвала на бой экс-игрока сборной России по футболу Дмитрия Тарасова. Соответствующее видео она опубликовала в своём телеграм-канале.

Елена Беркова вызвала на бой футболиста Дмитрия Тарасова и его жену. Видео © Telegram / Елена Беркова OFFICIAL

"Эй, Дима Тарасов, ты говоришь, что спорт — это твоя жизнь? Ха! Сколько тебе заплатили, чтобы ты сказал такую чушь? Да ты посмешище русского футбола! Я вызываю тебя на бой!" — заявила Беркова.

Вызов футболисту также бросил Бари Алибасов – младший, который заметил, что Тарасов перешёл из спорта в шоу-бизнес. По мнению Алибасова, это его поприще, именно поэтому он бросает вызов футболисту. На бой Беркова вызвала также жену Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко.