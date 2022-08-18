Жирков заявил, что не ведёт переговоров с клубами после ухода из "Химок"

Бывший футболист сборной России, ЦСКА, "Зенита" и ряда других команд Юрий Жирков заявил, что не ведёт каких-либо переговоров с клубами о возможности своего перехода. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" .

Он также заметил, что не знает, откуда и с чего пошли слухи о том, что он решил закончить карьеру, но не объявляет об этом официально. Добавим, что последним клубом Жиркова были подмосковные "Химки", за которые он играл с зимы до лета 2022 года.