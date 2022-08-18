Итальянский бунтарь, украинский знакомый и неожиданный лидер: Знакомимся с клубом "Адана Демирспор", в который переходит Артём Дзюба Один из ведущих и самых популярных футболистов страны долго искал, где бы ему продолжить карьеру, и выбрал достаточно интересный вариант в Турции. 18 августа, 17:38 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Eren Bozkurt / Anadolu Agency, © ТАССEPA / Kirill Kudryavtsev

Главная история российского футбольного лета — поиски нового клуба для Артёма Дзюбы — подходит к логическому завершению. Российский нападающий отправляется в клуб "Адана Демирспор" из Турции. Уже сейчас эксперты пытаются понять, сможет ли Дзюба показать там хоть что-то приличное. Лайф подробнее рассказывает о новом клубе Артёма Дзюбы и о том, с кем ему предстоит играть в одной команде.

Новые одноклубники Дзюбы: сбежавший из России украинец, итальянский бунтарь и другие

Фото © Getty Images / Eren Bozkurt / Anadolu Agency

Для начала нужно уточнить, где базируется новый клуб Дзюбы. Город Адана расположен на юге Турции в 50 километрах от побережья Средиземного моря. К слову, это та же часть страны, где находятся всем известная Анталья и другие популярные курорты. Сам город достаточно большой, в нём проживает более двух миллионов жителей, есть метро. Так что тут сразу можно отметить, что после Петербурга Дзюба уезжает далеко не в самый маленький город. Не Стамбул, конечно, но вариант очень даже неплохой.

Местная команда — "Адана Демирспор" — никогда не хватала каких-то больших звёзд с неба. В прошлом сезоне она заняла девятое место в национальном чемпионате, что стало чуть ли не лучшим результатом в истории клуба. В целом нужно сразу же заметить, что турецкий чемпионат достаточно плотный и непростой, в нём есть несколько грандов ("Галатасарай", "Бешикташ", "Трабзонспор", "Фенербахче") и несколько очень бодрых середняков, которые нет-нет да и забираются на очень высокие места.

В команде немало достаточно известных футболистов. Сразу же можно выделить Ярослава Ракицкого. Украинский защитник несколько лет отдал "Зениту", за что отхватил большое количество хейта в родной стране. Однако зимой он уехал из России и долго искал, где бы продолжить карьеру. Теперь, судя по всему, у Ракицкого в одноклубниках появится старый знакомый, вместе с которым он провёл не один десяток матчей.

Главной звездой команды можно назвать Марио Балотелли. Итальянский нападающий некогда был одним из лучших игроков мира. За ним выстраивались очереди из команд, желавших его приобрести. Однако, как это часто бывает, против футбольного таланта сыграл достаточно тяжёлый характер форварда, который не давал ему развиваться в правильном направлении. Теперь Балотелли — звезда местной команды, является одной из главных атакующих сил.

Среди других более-менее видных игроков можно выделить Юнеса Беланда, который когда-то был одним из выдающихся футболистов французского чемпионата, играя за довольно скромный клуб "Монпелье", или же нигерийца Генри Оньекуру, который искал себя в целом ряде достаточно видных клубов Европы, но так и не сумел по-настоящему зажечь. Руководит всем этим набором игроков итальянец Винченцо Монтелла, который успел неплохо поработать в "Фиорентине" (задолго до прихода туда Александра Кокорина), "Милане" и других командах.

Лидер чемпионата Турции и 1,5 миллиона евро в год

Фото © Getty Images / Eren Bozkurt / Anadolu Agency

Примечательно и то, что Дзюба переходит в клуб, который является лидером чемпионата Турции. После двух туров у "Аданы" шесть очков из шести возможных. Столько же только у "Трабзонспора". Так или иначе, а хороший старт зачастую становится залогом мощного выступления по ходу сезона. Поэтому отъезд Дзюбы в Турцию — это точно не шаг назад. Об этом же говорит и эксперт турецкого футбола, комментатор "Матч ТВ" Эльвин Керимов.

— Темп в турецком чемпионате реально достаточно высокий. Но Дзюба, даже играя по 60 минут или выходя на замену на полчаса, сможет себя показать. Открытый футбол почти все предпочитают. "Адана Демирспор" не закроется даже в противостоянии с "Галатасараем". А во встречах с равными себе или с теми, кто слабее, действует исключительно в атаку, — рассказал Керимов "Спорт-Экспрессу".

Тем более что Марио Балотелли из "Аданы" собирается уезжать в самое ближайшее время, поэтому конкурентов у Дзюбы становится чуть меньше. Важно и то, что в конце карьеры Дзюба получит возможность поработать с тренером, который умеет собирать команды и считается достаточно топовым в Европе. Главное, чтобы не получилось так же, как с Унаи Эмери или же Валерием Карпиным.

Радует и то, что в Турции появляется ещё один россиянин. Немногим ранее в эту страну уехал играть Магомед Оздоев — хороший знакомый Дзюбы по "Зениту" и сборной России. Уже давно на турецком побережье обосновался и Фёдор Кудряшов. Компания просто отличная. Нет сомнений, что Дзюба сможет с лёгкостью добавить красок в этот российский ансамбль игроков. Или, может быть, открыть для этой страны ещё сильнее рынок отечественных игроков.

В любом случае наблюдать за приключениями Артёма Дзюбы в Турции будет крайне интересно. Самое главное — влюбить в себя местных болельщиков и доказать всем, что зарплату в полтора миллиона евро в год он может оправдать, забив приличное количество голов. Так что пожелаем удачи одному из самых ярких российских футболистов последних лет.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев Сможет ли Артём Дзюба показать высокий уровень футбола в Турции? 0 Да. Он большой мастер и переходит в отличную команду Будет хорошо играть, но ничего выдающегося Нет. Он полностью провалится и через год вернётся в Россию

Авторы Шамиль Гаджиев